¿Cuándo se comenzará a vacunar masivamente contra el COVID-19 en San Juan?

El 29 de diciembre fue un día histórico en toda la Argentina y, por su puesto, en San Juan. Es que ese día, y tras más un año de pandemia, se comenzó a vacunar en todo el país contra el coronavirus.

Desde el día que inició la campaña de vacunación, personal de salud de primera y segunda línea han recibido las dosis correspondientes de la vacuna rusa Sputnik V. A medida que sigan ingresando dosis de la misma, se irán ampliando los grupos de vacunación: seguirán aquellos que trabajan en las Fuerzas de seguridad y personal de educación, tanto docentes como no docentes. Pero, ¿cuándo le tocará recibir el antídoto a aquellos que no forman parte de los trabajadores esenciales?

Según explicó Marita Sosa, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, en diálogo con AM1020 “No está prevista la vacunación masiva en San Juan. Se priorizan dos grupos. Por un lado, aquellas personas que por su actividad laboral están expuestas al virus, cómo personal de salud, de seguridad y de educación; y por otro aquellos que padecen algún tipo de patología, como respiratoria, renal o cardíaca, que son aquellos que al contagiarse pueden fallecer o transitar de manera grave la enfermedad”.

En cuanto a cómo avanza la vacunación, Sosa explicó que por el momento “Se ha vacunado un tercio del personal de salud, que en San Juan son cerca de 16 mil. De igual modo, eso no quiere decir que no se incluirá a otro grupo hasta que no se termine con el primero. A medida que vayan ingresando dosis se irá incorporando al personal de seguridad, de educación y así respectivamente. No es necesario terminar un grupo para empezar con el siguiente”.