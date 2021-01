Habló la ex directora del Marcial Quiroga: “Renuncié porque no podría garantizar matar a alguien”

“Mi renuncia es por el tema de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no hay otro motivo. El cargo lo venía ejerciendo como se me solicitó, pero realmente hay una cuestión personal. No coincido con la ley nunca podría garantizar matar a alguien porque mi juramento dice que jamás tengo que lastimar a alguien y debo luchar por la salud de la gente. Respeto la postura de los demás, pero también pido que se respete la mía”, expresó contundente en diálogo con AM1020 la ex directora del Hospital Marcial Quiroga Inés Garcés, quien presentó la renuncia a su cargo el día en el que empezó a regir la ley del aborto en el país.

“Siempre tuve un gran apoyo de mis compañeros del hospital, pero eso nunca me hizo especular. Yo no coincido con la ley y por eso doy un paso al costado. No soy ginecóloga, por eso no tengo la posibilidad de decidir si practicar abortos o no, por mis funciones debía garantizar la práctica en el hospital y eso va en contra de mis principios”, agregó Garcés.

“Tanto en 2018 como en diciembre pasado, los ginecólogos del hospital me presentaron una nota firmada por todos ellos expresando ser objetores de conciencia. En la última oportunidad, además me solicitaron una reunión con la Ministra de Salud para presentarle un proyecto que tenía que ver con que dicha práctica no se realizara en el nosocomio, debido a que no presenta servicio de obstetricia y de atención al parto. Ese proyecto llegó a las autoridades de Ministerio, pero nos dijeron que no era posible llevarlo adelante. Dado eso, como sabía que la ley de aborto empezaba a regir el domingo a las 00 horas, el sábado hablé con la Ministra, quien aceptó mi renuncia”, explicó la ex directora del nosocomio.

Respecto a su futuro, Garcés expresó: “Trabajo desde hace más de 30 años en el Marcial Quiroga, tengo un cargo titularizado. No me voy a tomar un tiempo, no lo necesito, y voy a seguir trabajando en lo mío, en el lugar que las autoridades me designen”.

"Estoy tranquila en lo personal, pero triste en lo institucional. Me preparé y estudié para estar en ese cargo y lo desempeñaba con mucha responsabilidad. Me da pena no poder seguir", finalizó.