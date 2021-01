Cuántos ginecólogos sanjuaninos harán un aborto y cuántos alegarán objeción de conciencia

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. San Juan fue una de las provincias que más se mostraron en contra de la aprobación de la ley. Sumado a la renuncia de la directora del Hospital Marcial Quiroga, uno de los principales nosocomios dónde se realizaría la intervención. Desde la Sociedad Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología, su titular Lorena Roca aseguró que en la provincia se respetará la “objeción de conciencia” (instituto jurídico que permite exceptuar a ciertas personas del cumplimiento de una acción legal) de algunos miembros del personal de salud, pero que se proveerá la práctica en las condiciones establecidas. En comunicación con Tiempo de San Juan, Roca estimó que “un 80% de los profesionales son objetores de conciencia”, pero resaltó que “no existe un porcentaje exacto.” Además, la profesional consideró que ese 20% estimado de profesionales probablemente crecerá. “Por ahí algunos se negaban porque era ilegal y AHORA QUE ES LEGAL QUIZAS CAMBIEN”, dijo.

¿Cómo será?

Cuando se comience a aplicar la IVE en la provincia, se planea que sea ambulatorio. En un embarazo de “gestación inicial” se recetará misoprostol y se hará un seguimiento de la salud de la mujer, asegurándose de que el procedimiento haya sido exitoso. Un pequeño porcentaje de las veces, “la expulsión es incompleta y quedan rastros de placenta”. En estos casos, se derivará a la paciente a internación y se le realizará un legrado completo con anestesia. En embarazos de 13 semanas, se procederá directamente a la interrupción, explicó a éste medio la ginecóloga.

A su vez, Lorena desmintió el mito común de que habrá más abortos. Si se verán más porque “todo estaba oculto y ahora saldrá a la luz, pero no van a haber más, será la misma cantidad, sólo que legal, público y en un hospital", dijo a este medio.

“Nosotros sabemos que funciona una red acá en San Juan. Por esto, la paciente llegaba con el aborto incompleto y en precario estado de salud. Vos les consultabas a estas mujeres y la mayoría te mentía, te decía que no tomaron nada o que no sabían que estaban embarazadas. Espero que esto cambie ahora que no está más fuera de la legalidad”, agregó quien preside la ASOG.

A mayo del 2019, desde el sitio web de Nación informaron que el 65% de las consultas al 0800 de Salud Sexual de la Nación (0800-222-3444) eran realizadas por mujeres y la mayoría estaban relacionadas con la interrupción del embarazo. Tiempo después, a la altura de septiembre del 2020, más del 90% de los llamados eran para consultas de éste tipo, según un relevamiento de la agencia de noticias Telám (cabe destacar que éstas son estadísticas nacionales, las cuales incluyen a la provincia).

En San Juan, autoridades dijeron a este medio que aún es muy pronto para tener estadísticas locales pero que si hay consultas, tanto telefónicas como presenciales. “Las consultas siempre han estado, pero la mayoría te mentía, llegaban con el aborto incompleto al hospital y se les hacía un legrado, porque el aborto ya estaba hecho y había que salvar a la chica”, cerró Roca.