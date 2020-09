Empleados municipales de departamentos alejados no quieren viajar al Gran San Juan por miedo al coronavirus

Calingasta y Jáchal son dos de los seis departamentos sanjuaninos en donde aún no hay casos reportados de coronavirus. Los intendentes de ambas comunas le contaron a Tiempo de San Juan lo complejo que fue manejar una situación puntual relacionada con la pandemia y el miedo que genera aprender a convivir con el virus. Apenas se conoció el brote, fueron varios los choferes municipales que tienen como tarea trasladarse hasta la Capital para el traslado de enfermos o para buscar ayudas del Ministerio de Desarrollo Humano, los que plantearon frente a los jefes comunales su deseo de no viajar más a los departamentos del Gran San Juan. Los dos intendentes tuvieron que reunirse con todos para explicarles por qué era importante que no pararan. Finalmente, hubo entendimiento y los municipales continuaron llevando adelante sus labores.

El intendente de Jáchal, Miguel Vega, contó que cuando se desató la pandemia los choferes municipales no querían viajar al Gran San Juan. Todos, atemorizados por contagiarse de coronavirus. "Vinieron a decirnos que no querían viajar más, tuvimos muchas reuniones porque es entendible el miedo. Les mostramos los elementos de protección que hay disponibles y también les demostramos por qué es importante que sigan cumpliendo con sus trabajos. Ellos entendieron, trasladan enfermos oncológicos, personas que se dializan", recordó Vega.

Por su parte, el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, contó que también tuvo que enfrentar una situación similar. Para que los choferes entiendan la importancia de su tarea, para el jefe comunal fue clave un simulacro que se hizo en el departamento. "Allí se dieron cuenta de lo importante es que cumplan con los traslados, que sin ellos se pueden morir vecinos de Calingasta", indicó el jefe comunal.

En ambos departamentos, al igual que en toda la provincia, los municipales que forman parte de los grupos de riesgo están exceptuados de ir a sus lugares de trabajo. Los choferes municipales no forman parte de estos grupos, aclararon ambos intendentes. En cuanto a las licencias otorgadas a las personas que tienen enfermedades previas, que son mayores de 65 años o que están embarazadas, incluyen al 5% del personal.