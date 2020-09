Among Us: los mejores memes del juego que tiene a los sanjuaninos como locos

Among Us la está rompiendo en el mundo, Argentina y también en San Juan. Millones de chicos -y no tan chicos- están realmente atrapados por este juego que es muy fácil y divertido.

Tal es el furor que ha causado a lo largo del planisferio Among Us (Entre nosotros, en castellano) que obviamente disparó una cataratas de memes, que en tono de humor ponen de manifiesto lo que provoca.