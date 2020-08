El "mercado negro" de las guías escolares en San Juan: por quienes están detrás

Algunos sanjuaninos publicaron en las redes sociales un servicio que generó polémica en la comunidad educativa. "Resolvemos tus guías escolares pendientes. Primaria y secundaria. Descuentos a partir de 3 guías. Hacemos tu consulta!!!!!", postearon algunos usuarios de los grupos de Compra y Venta San Juan o La Saladita San Juan, que son sitios de Facebook que se utilizan para ofrecer productos y servicios variados.

Tiempo de San Juan habló con algunas de las personas que se dedican a esta actividad en tiempos de pandemia y esto nos dijeron. "Nos llaman varios padres que están desesperados porque ahora tienen que hacer de maestros, laburar y demás, por eso nosotros ofrecemos este servicio”, dice una de las personas que puso su anuncio en un conocido grupo de compra y venta de la provincia, pero que prefirió solo dar sus iniciales por los comentarios negativos que recibió en su mismo posteo. Y agregó que “si la guía se pide en un tiempo prudente te sale 150 pesos, pero si nos la piden sobre la hora cobramos algo de 250 o 300 dependendiendo del colegio del cliente”, sostuvo C.S.

Otra de las personas que aportó datos sobre esta nueva tendencia fue Luis Alonso, un estudiante que cursó hasta 3er año de Contador y que ahora está realizando esta tarea, porque según él, "no estoy haciendo nada ilegal y simplemente vi la oportunidad de hacerme unos pesos". Alonso contó que "me preguntaron muchísimas personas pero no he hecho ninguna guía hasta ahora, en otros medios de comunicación me prendieron fuego como si hubiera asesinado a alguien. Hasta me pusieron mi nombre. Lo busque como una salida laboral, pero parece que acá no se puede hacer nada”, dijo el joven en su descargo a este diario.

Así mismo otra persona reconoció que se creó un perfil "falso" para ofrecer este servicio y que "los que más buscan esta oferta son los padres de escuelas privadas y las curriculas más solicitadas son química y matemática", dijo otra de las mujeres que habló en off the record sobre este polémico asunto.

Las guías escolares muestran varios datos interesantes según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Educación de San Juan. Los más relevantes reflejan que los chicos pasaron por un proceso de angustia (35%) e incertidumbre (15%) y que actualmente se encuentran en un periodo de optimismo (50%) por haber pasado la primera etapa de la pandemia. Aun así los chicos se mostraron entusiasmados (62,2%) o desinteresados (37,8%) en relación a las tareas escolares, y predominó la alegría (59,5%) respecto de la tristeza (22,6%) y el enojo (17,9%). En el nivel inicial, primaria y educación especial, en cuanto a si les gustó realizar las tareas en casa, el 79,6% dijo que sí, el 92,2% lo hizo con ayuda de un familiar, el 50,7% reveló extrañar a su maestra y el 49,1% se siente aburrido de no ir a la escuela. Por el lado del secundario y educación de adultos, también de gestión estatal y privada, con el 26,9% la emoción que predominó es la tristeza por no ir a la escuela, particularmente por los vínculos, puesto que el 77% dijo extrañar a sus compañeros de grupo y haber mantenido sólo a veces algún contacto con un amigo escolar el 44,5 %. Respecto de las tareas en casa, el 49,8% lo hizo con ayuda de un familiar.

En cuanto al servicio puntual de las guías que ofrecen algunas personas en internet, de momento ninguna autoridad ministerial se ha expresado al respecto.