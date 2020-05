Dengue en San Juan: confirmaron 13 casos autóctonos nuevos

Respecto de la jornada del viernes, en la que se reportaron 22 casos autóctonos de dengue en San Juan, en el parte de este sábado, se registraron un total de 35 casos autóctonos. Es decir, un incremento de 13 contagios nuevos en las últimas 24 horas. En cuanto a los casos importados, se siguen manteniendo en 14.

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública informaron que los casos sospechosos en estudio son 25 y ya descartaron unos 30 casos.

Es importante que la comunidad fortalezca las medidas de prevención mediante el control del mosquito y la erradicación de potenciales criaderos.

Recomendaciones para evitar los criaderos

Renovar el agua y cepillar los bebederos de animales, floreros, jarrones, etc. cada dos días.

Desechar todos los objetos capaces de acumular agua: plantas que larguen raíces acuáticas, latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.

Mantener boca abajo los recipientes que no están en uso: baldes, frascos, tachos, etc.

Tapar los recipientes con agua, cerrar bien las juntas de fosas sépticas, pozos negros y tanques de agua.

Despejar canaletas para que el agua corra y revisar desagües pluviales.

Eliminar toda basura abandonada en torno a las viviendas.

Aplicar repelente en las partes del cuerpo expuestas.

Colocar mosquiteros o telas metálicas en las viviendas.

Utilizar espirales, pastillas o líquidos fumigantes.



Medidas de protección personal

Uso de repelentes siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto

Utilizar ropa que minimicé la exposición a picaduras de mosquitos

Utilizar mallas mosquiteras en ventanas y puertas

Utilizar toldillos o mosquiteros para dormir o descansar durante el día. Esta medida es especialmente indicada para mujeres embarazadas, niños, ancianos e individuos enfermos.