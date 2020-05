Furor en las redes por el “Mundial de los departamentos sanjuaninos”

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus que tiene en vilo a todo el mundo, las redes sociales se potenciaron y se convirtieron en el refugio preferido de muchos para pasar el tiempo y entretenerse. Tal es así que a través de una nueva modalidad llamada “mundiales” la gente vota su preferido entre dos opciones y así los ganadores van avanzando. En esta ocasión, el usuario de Twitter @saintjohnino lanzó el mundial de los 19 departamentos sanjuaninos y se volvió furor.

La primera ronda enfrentó a Calingasta con Jáchal, Iglesia con 25 de Mayo y Valle Fértil con Sarmiento. A través de la votación directa, los usuarios hicieron uso de su voto: Calingasta pasó con el 52%, Iglesia con el 68.6% y Valle Fértil con el 79.7%.

Así, en octavos de final, Capital venció a Calingasta con el 63% de los votos, mientras que Ullum hizo lo propio con San Martín con el 75.4%. Pocito venció a 9 de Julio, Zonda metió el batacazo al ganarle al populoso Chimbas por 67.7% contra 32.2%. Por su lado, Rivadavia le ganó a Iglesia, Caucete a Angaco, Santa Lucía a Valle Fértil y Albardón a Rawson.

De esta manera, este miércoles arrancaron los cuartos de final que tiene los siguientes cruces: Capital vs Ullum, Pocito vs Zonda, Rivadavia vs Caucete y Santa Lucía vs Albardón. Las votaciones están abiertas durante 24 horas y al término de las mismas se cierran.

Este “mundial” sanjuanino se viralizó en pocas horas y hasta el famoso actor Darío Barassi comentó la publicación avisando que él ya había votado. Ahora habrá que esperar a ver quiénes se cruzarán en semifinales.