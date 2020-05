La pregunta del millón: ¿Cuándo vuelven los cigarrillos a San Juan?

Ante el problema de escasez que existe con la venta de cigarrillos industriales y tabaco para armar de manera manual, este diario consultó con el representante de la Cámara de Kiosqueros de la provincia para conocer cuando termina este problema engorroso para varios fumadores que se sienten desesperados.

En este sentido, el presidente de la Cámara que nuclea a los kiosqueros en San Juan, Claudio Rimza, sostuvo que “todos los kioscos de la provincia están sin cigarrillos y los pocos que lo tienen es porque tenían algo de stock”. Y agregó que “el problema de la escasez va a seguir hasta que abran las tabacaleras, mientras no funcionen no va a haber cigarrillos, por eso decirle a la gente que este finde van a encontrar sería irresponsable y absurdo, porque el problema va a continuar un buen tiempo”, afirmó.

En la provincia no existen tabacaleras, los productos llegan por unas cuantas distribuidoras que reparten los paquetes por pedido, pero el panorama que pintan los que conocen la realidad no es bueno para los fumadores. El representante de los kiosqueros dijo que “hasta el 15 del mes que viene no va haber cigarrillos". Y agregó que "encima los precios van a aumentar por la demanda y porque el próximo envió van a venir a San Juan va a ser con el aumento que hacen las tabacaleras cada tres meses", afirmó sobre la suba del producto que se espera para el mes de junio.