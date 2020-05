Dengue en San Juan: en dos días, casi se duplicó la cantidad de infectados autóctonos

Ya se confirmaron 12 casos de dengue autóctono en San Juan, por lo que ya está la circulación viral de esa enfermedad en la provincia. Además, hay otros 10 casos en estudio (cuyo resultado depende del análisis que se hace en el Instituto Maistegui) y se esperan más en esta temporada, según confirmaron oficialmente. La cifra subió de manera considerable: el sábado se reportaron 7 y ahora casi se duplicaron. Los pacientes tienen buen estado general, predominando el cuadro febril, un rash generalizado en la piel y dolor retroocular. Los datos se conocieron este lunes, por parte de la jefa de Epidemiología local, Mònica Jofré, y la jefa del Programa Control de Vectores, Liliana Salvá. Los casos autóctonos se suman a los casos importados que desde el sábado se mantienen 10. En total, entonces, son 22 los enfermos confirmados de dengue en la provincia.

En este marco, Salud Pública salió a intensificar las recomendaciones para saneamiento ambiental y domiciliario. El mosquito aedes aegypti aumentó la presencia en varios departamentos y se pide a la población sobre todo eliminar los posibles criaderos en reservorios de agua. Apuntaron incluso a las plantas acuáticas que las especialistas pidieron que pasen a tierra, el desagote de piletas de lona previo cepillado en los bordes, entre otros elementos comunes en las viviendas locales.

El mosquito del dengue está en toda la provincia y no se quiere hablar de ningún departamento en particular. Se prevé que disminuya la producción de huevos en el invierno pero luego se reactivará cuando venga el calor, cerca de septiembre. El mosquito demora de 3 a 7 días en ser infectante desde que pica a un enfermo de dengue. Tiene un vuelo de no más de 50 metros entonces se buscan cuadros febriles en el entorno de los casos sospechosos o confirmados.

Explicaron que entre las medidas que se toman oficialmente está la fumigación en zonas de casos sospechosos de dengue. Sobre la situación en la vecina provincia de La Rioja, Salvá aseguró que se está trabajando a la par con las autoridades riojanas.