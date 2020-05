Se conocieron los resultados realizados a 22 personas que estuvieron con la médica con COVID-19

Por la médica sanjuanina que contrajo Coronavirus, desde el área de Planificación de Salud Pública identificaron a 51 personas que, desde el 5 de mayo hasta el 18 de mayo, día en el que fue diagnosticada, tuvieron algún tipo de contacto con la profesional. Sin embargo, sólo 29 de ellas tuvieron contacto estrecho y ya testearon a gran parte de este grupo.

De esas 29 personas, las cuales se encuentran aisladas en hoteles establecidos por el Estado, ya se le realizaron testeos a 22 de ellos y, según informó el Gobierno Provincial, los resultados fueron todos negativos. El resto de los aislados serán testeados durante este jueves.

En el grupo analizado se encuentran 9 enfermeros, 4 personas de su círculo íntimo, 3 pacientes, 1 compañero de guardia, 2 secretarias de la clínica privada en la que trabaja y tres personas que son compañeros de la pareja. Por su parte, entre las personas que serán sometidas a los hisopados hoy se encuentran otros enfermeros y personal del 107. Todos volverán a someterse al hisopado dentro de 10 a 12 días, que es cuando es cuando se concentra la mayor carga viral en el cuerpo como para ser detectado.

Las personas que han dado negativo, de contacto estrecho, puede ser que no se hayan contagiado o aun no tienen la carga viral suficiente para que el test lo detecte. Por eso a estas personas que cumplen la definición como contactos estrechos, como se dijo, se les va a repetir el segundo test sobre el día 12 del aislamiento.

Cabe destacar que el Gobierno convocó a personas que estuvieron con la médica a reportarse ante Epidemiología. Recalcaron que NO se pide que vayan al Hospital ya que pueden no saber por qué área ingresar, porque hay un sector especial para recibir pacientes con COVID-19. Por eso se solicita que llamen al 107 o al 4305611-4305516. Se apela a la gente que crea entrar en categoría de caso estrecho con el cuarto caso, porque en Salud Pública manejan listados de las instituciones donde trabajaba la mujer pero no descartan que quede alguien fuera de registro.