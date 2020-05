Por una coincidencia, la Embajadora del Sol tuvo que salir a aclarar una estafa viral

Las estafas telefónicas y las que ocurren en redes sociales no cesan en ningún momento y se reinventan constantemente para engañar a la comunidad. En esta oportunidad el mensaje trata sobre unos presuntos beneficios que otorgaría Tarjeta Alimentar y aparece firmado por una supuesta Lucía Ponce, el mismo nombre que tiene la flamante Embajadora del Sol de San Juan.

Inicialmente hay que decir que el texto que se viralizó en las últimas horas es falso. Y que dicha actividad es ilegal e irreal. Al recibir consultas sobre esto, la representante sanjuanina tuvo que hacer un descargo en sus redes sociales, para aclarar que no tenía nada que ver.



Ante las versiones que me involucran en una supuesta estafa con la Tarjeta AlimenTar, quiero contarles que nada tengo que ver con esa situación. Tras aparecer mi nombre en una cadena que se viralizó, lo que hice fue salir a pedir a todos y a todas que se dejara de difundir esa cadena y que no se continuara compartiendo el contenido. Como Embajadora del Sol me cabe la responsabilidad de aclarar esta situación ya que mi única intención fue frenar esta cadena que se viralizó y en la que se vio involucrado mi nombre.

En su mensaje Lucía aclaró lo que muchos ya suponían: la aparición de su nombre fue casual, ya que en la mayoría de estas estafas utilizan identidades falsas elegidas al azar. Incluso, la versión que se difundió con el nombre de la sanjuanina también ha aparecido en otras provincias.

Las autoridades policiales locales se expresaron en más de una oportunidad advirtiendo sobre estos modus operandi que utilizan los delincuentes para lograr conseguir datos personales y luego proceder a las llamadas estafas telefónicas. Ese es el principal riesgo de caer en estos falso premios.

En este escenario, desde ANSES también alertaron por esta nueva modalidad de estafas que se entabla a través de redes sociales en tiempos de cuarentena, por la supuesta “Tarjeta Alimentaria de 25.000 pesos para todo Argentina”.