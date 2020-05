Cómo funciona en San Juan "la maquinita de la cara", el producto que generó polémica entre famosas

Tremenda polémica se armó en el seno del espectáculo con la famosa "maquinita que rejuvenece" y es recomendada por decenas de modelos e influencer como Chechu Bonelli, Zaira Nara y hasta Marcela Kloosterboer. La disputa se desató cuando la "China" Suárez y Jimena Barón se apartaron de esta tendencia y aconsejaron no gastar fortunas en productos de belleza, sino apelar a técnicas más prácticas para el cuidado de la cara. El tema provocó una intensa discusión de la que también se hicieron eco San Juan, donde el producto es ofrecido por 15 vendedoras y es furor.

La maquinita en cuestión se llama LumiSpa y cuesta alrededor de 20 mil pesos. Es uno de los tantos productos de la empresa internacional de venta directa de cosméticos, Nuskin, que fue acusada por algunos usuarios por presunta "estafa piramidal". Esto fue desmentido por Cecilia Maradona, sanjuanina que ofrece la maquinita desde hace 4 años e incluso fue premiada con un viaje a Sudáfrica por sus ventas. La mujer, quien además es estilista, salió en defensa de la empresa y aseguró que para ingresar en el negocio no es necesario sumar vendedores.

"Las críticas son malintencionadas. Creo que todo salió de una dermatóloga, que dijo cosas de la empresa que nada que ver. Muchos famosos apoyaron el producto -una de ellas es Rocío Guirao Díaz- y contaron su experiencia con la maquinita, que funciona y que además no es bajo un régimen piramidal. Son puros inventos", sostuvo.

"Vamos a la parte de la bendita pirámide. Me da mucha risa porque las escucho hablar sin fundamentos. No es piramidal".

Maradona explicó cómo trabajan en San Juan, en su caso en particular: "La empresa te paga un bono por cada máquina que vendés. No es necesario ingresar vendedoras y si lo hacés, después recibís comisiones, menores, de ellas. Insisto, no es obligación meter gente. Yo antes armé tres equipos, y ahora estoy sola". Esto también fue mencionado por la modelo Rocío Guirao Díaz, una de las tantas famosas que salió con los tapones de punta ante las críticas.

La sanjuanina contó además que empezó a trabajar con la reconocida empresa hace cuatro años y que al tiempo dejó por cuestiones personales: tenía una peluquería y una librería, y ante la demanda de tiempo decidió romper vínculo con Nuskin.

Sin embargo, en medio de la pandemia por coronavirus y ante la crisis que esto provocó en sus finanzas, volvió a la carga. "Tenía los dos negocios parados y un día me escribió una clienta y empecé a venderlo. Me va muy bien, a mis clientas les funcionó muy bien el producto", cerró.