Qué animales aprovecharon la pandemia para recuperar terreno en San Juan

Fotos de distintos lugares del mundo muestran como los animales salieron a explorar debido a la baja del movimiento por las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus. Desde la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, Dardo Recabarren, contó que en San Juan ha pasado lo mismo con los guanacos, que ahora caminan por zonas que antes eran transitadas de la Ruta 150 como así también por gran parte del Valle de la Luna, incluso con sus crías.

"Hemos notado que en la Ruta 150 se ven más guanacos, que no se asustan por el ruido de los vehículos, también en el Valle de la Luna, en sectores donde antes no circulaban. Los guanacos empezaron a tomar sectores que antes no ocupaban", indicó Recabarren.

En la normalidad, los guanacos son ariscos, si no están molestos se pueden acercar hasta a 50 metros de los humanos, luego se asustan y salen corriendo despavoridos.

Con respecto a las aves, Recabarren aseguró que no aparecieron más pero que ahora la gente se da cuenta que existen. "Ante la falta de movimiento, de ruidos de autos, se pueden observar más aves y apreciar el canto. Nos llamaron de Riavdavia para decirnos que había teros pero siempre hubo, antes no se apreciaban", explicó.