Médica infectada: hay 14 aislados por contacto estrecho y saben a cuántos pacientes atendió

En San Juan siguen siendo 4 los casos positivos de COVID-19, dos mujeres recuperadas y dos pacientes internados, estos últimos son los dos hermanos que están en el ojo de la tormenta, después de que el Estado denunciara en la Justicia a la cuarta paciente, por violar las medidas básicas sanitarias.

Se estudia si la mujer ingresó dos o tres veces a ver a su hermano, si usó los elementos de seguridad correspondientes y si se los colocó y desechó de manera correcta. También se investiga si accedió cuando la mujer estuvo de guardia como médica del Hospital Rawson. Esto, porque como profesional estaba afectada al área clínica dentro del área de COVID-19 del nosocomio: en consultorio y terapia. "Ella hace una guardia y realizó tres de ellas", informó este miércoles en rueda de prensa la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré.

En Salud Pública buscan contactos estrechos de personas con la médica, es decir, que cumplan con haber estado al menos 15 minutos con la persona infectada con COVID-19, no haber respetado la distancia reglamentaria y sin elementos de protección. Ya hay 14 personas aisladas en hoteles hasta ayer por la tarde, tres de ellas son del núcleo familiar cercano y a ellas se les hizo el primer hisopado, que dio negativo en todos. Hoy se harán los test a las personas que faltan. Y también esperan el ingreso de 15 personas a aislamiento en lo que queda del día.

Después de hacer la investigación epidemiologica en torno al caso de esta mujer, dijo Jofré, se individualizaron 30 personas que estuvieron en contacto con la mujer, en general. No se espera que pasadas 24 horas aparezcan nuevos, pero se siguen buscando los contactos estrechos.

Sobre los test que dieron negativos a familiares, Jofré no descartó que pueda aparecer la enfermedad más adelante. "Puede ser que no se hayan contagiado o que todavía no tengan la carga viral suficiente para ser detectado. Se les hará otro hisopado aproximadamente el día 12. Tomamos en cuenta que tenemos a estas personas y lo que estamos haciendo es con el área de laboratorio darle prioridad a estos casos estrechos y los que son casos sospechosos", indicó. Es decir, que a todos los aislados por el cuarto caso, se los hisopará dos veces en el hotel. Hasta ahora ninguno de ellos presentó síntomas.

El Gobierno convocó a personas que estuvieron con la médica a reportarse ante Epidemiología. Recalcaron que NO se pide que vayan al Hospital ya que pueden no saber por qué área ingresar, porque hay un sector especial para recibir pacientes con COVID-19. Por eso se solicita que llamen al 107 o al 4305611-4305516. Se apela a la gente que crea entrar en categoría de caso estrecho con el cuarto caso, porque en Salud Pública manejan listados de las instituciones donde trabajaba la mujer pero no descartan que quede alguien fuera de registro.

¿Atendió a pacientes?

Se ha trabajado "puntillosamente" en dónde estuvo atendiendo la mujer y se corroboró que en un sanatorio privado donde ejercía, desde abril suspendió sus turnos y que las últimas consultas fueron on line. Sobre el listado ofrecido por la Obra Social Provincia, dijo que "hemos llamado una por una a esas personas del listado, ninguna en mayo fue atendida por la doctora, hemos ubicado a dos personas atendidas en el Hospital Rawson y esas personas ya han sido puestas en aislamiento", dijo. No tienen registrado oficialmente que haya atendido en mayo en el nosocomio estatal. Jofré confirmó que también pusieron en aislamiento al secretario de la doctora.

Sobre los llamados a gente que estuvo con la médica, Salud Pública realizó entre 35 y 40 llamados, pero no todos fueron a contactos cercanos, se dieron por ejemplo consultas a personas que pasaron por recetas o que tuvieron a familiares internados. Se insiste en que sólo se buscan contactos estrechos con la médica reumatóloga.

Sobre las actividades que la médica habría realizado violando la cuarentena, se habla de un cumpleaños, Jofré dijo que "teníamos datos cruzados a raíz de la confusión de un relato de personal de la policía, pero no hemos podido documentar que ese evento se hubiera realizado, suponemos que si se hubiera producido ya hubieran llamado".

Aclaraciones

Jofré explicó que ayer se comunicó con ella el jefe de la zona sanitaria III, diciendo que han tenido personas de Jáchal internadas en el hospital Rawson, pero se ha confirmado que no tuvieron contacto con la doctora en cuestión.

"Debemos tener en cuenta que para decir que hay circulación comunitaria hay que aclarar que tenemos un contagio por contacto estrecho y hay que esperar 14 días vigilando casos aislados y sospechosos. Si aparece un nuevo caso debe analizarse si es contacto estrecho con el cuarto caso, si llegáramos a tener un caso confirmado que no podamos establecer un nexo epidemiológico, y que en la investigación epuidemiologica no establezcamos que haya estado en contacto con caso confirmado, recién ahí se puede hablar de circulación de virus en San Juan", aclaró.

El estado de salud de los hermanos

El paciente tres evoluciona bien, después de que se drenara el pulmón y tuvo fiebre por lo que se hizo una tomografía y se comprobó que sigue teniendo líquido difícil de drenar, por lo que evalúan someterlo a cirugía; continúa en terapia, le harán el segundo test de control entre jueves y viernes de esta semana. Sobre la paciente cuatro, informaron que también evoluciona bien y está internada en el área de Clínica del Rawson.

Por otro lado, hay 17 casos sospechosos de coronavirus en la provincia.