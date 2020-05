El jefe de los vuelos sanitarios explicó por qué autorizó el viaje a San Juan del tercer paciente con el virus

Durante la mañana de este miércoles el coordinador de vuelos sanitarios de San Juan, Matías Espejo, dio detalles del traslado aéreo del tercer paciente que luego fue confirmado con coronavirus procedente del Hospital Alberto Abete de Buenos Aires. Según el funcionario, que habló en AM 1020, “en todo momento se cumplió el protocolo sanitario y me siento con la conciencia tranquila de que hicimos las cosas bien”.

Espejo dijo que el vuelo fue formalmente solicitado el 30 de abril y que desde Buenos Aires presentaron al Ministerio de Salud la historia clínica y los estudios que certificaban el estado en el que se encontraba el transportista de 43 años, que en ese entonces seguía dando negativo para coronavirus. “En el caso del tercer paciente existía un pedido formal, una historia clínica del hospital tratante y constan 3 PCR negativos para coronavirus”, contó. Y agregó “yo hace 12 años que estoy en vuelos sanitarios y puedo decir que siempre que hubo criterio la provincia ha dispuesto el avión para quien lo necesitó”. "Nosotros no trasladamos pacientes por ser pariente de…”, dijo Espejo.

Según el funcionario el operativo fue de la siguiente manera: “Primero se realizó un vuelo desde San Juan a Córdoba donde dejaron una paciente con un embarazo de riesgo y de ahí fuimos a Buenos Aires donde íbamos a trasladar a 2 pacientes sanjuaninos: el transportista y un niño de 6 años que había sido operado del corazón”.

Espejo relató que el transportista “fue dado de alta el pasado 30 de abril, con alta hospitalaria, pero debía continuar su tratamiento porque se lo catalogó como una neumonía grave. El vuelo lo concretamos 4 días después y fue en esos días donde contrajo el virus en el hospital de Buenos Aires. Pero al momento del traslado podemos decir que se cumplió el protocolo, porque el niño que trasladamos ya se encontraba al 9no día de tratamiento, por lo que no era un paciente inmunodeficiente. El niño ya estaba en condiciones de salir del hospital pero no tenía a donde ir. Y si bien todo esto está siendo investigado, podemos decir que ambos pacientes se consideraron sospechosos por venir de una provincia con circulación comunitaria, pero el médico y los pilotos fueron aislados e hisopados después de este traslado. Tuvieron 2 hisopados negativos y fueron hisopados a las 72 horas”, afirmó Espejo.

En el vuelo sanitario procedente de Buenos Aires venían el piloto, el transportista, el niño con sus padres y un médico generalista, que según Espejo, ya cumplieron el aislamiento y los hisopados le dieron negativo.

Por otra parte, el encargado de los vuelos sanitarios hizo referencia a la relación que tiene con la médica enferma con coronavirus. “Conozco a la paciente hace muchos años, hemos sido compañeros de la residencia médica y debo decir que inicialmente me sentí apenado porque está enferma, pero después muy disgustado. Es muy doloroso que el trabajo pormenorizado que venimos haciendo se vea opacado por esta actitud que tuvo”, afirmó.

Al final y de acuerdo a los rumores que existieron sobre una eventual renuncia del funcionario, Espejo afirmó que “nosotros estamos absolutamente convencidos del trabajo que hacemos, por lo tanto en ningún momento he considerado renunciar, pero como sé que estoy en un cargo público y si el Gobernador lo requiere, yo me pongo a disposición de lo que decidan las autoridades. Me siento absolutamente tranquilo del accionar que tuvimos y no puedo hacerme cargo de algo que no es. Hemos actuado de acuerdo a todos los protocolos”, finalizó.