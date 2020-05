A dos días de conocerse el cuarto caso en San Juan, conocé los números de coronavirus en la provincia

Hasta las 18.30 de este miércoles 20 de mayo no hay nuevos casos positivos de coronavirus en San Juan, según reportó Salud Pública de la Provincia. De esta manera, continúan existiendo dos casos positivo (los dos anteriores ya obtuvieron el alta) y además se reportaron 19 casos en estudio o sospechosos en proceso de laboratorio, 8 más que el martes.

Por otro lado, se realizaron 159 testeos en las últimas 24 horas cuyos resultados dieron negativo. En total hay 621 personas cumpliendo la cuarentena, 7 más que el martes y 2941 personas ya cumplieron con el aislamiento. Además, informaron que los resultados de los primeros hisopados realizados a 15 contactos cercanos a la paciente del cuarto caso positivo de coronavirus dieron resultado negativo.

En la jornada del lunes 18 de mayo se confirmó el cuarto caso de coronavirus en San Juan, el primero por contacto estrecho. El contagio se habría dado a través del anterior caso confirmado, que es a su vez el último que quedaba activo en la provincia ya que las dos pacientes anteriores ya habían superado la enfermedad.

El cuarto caso:

Se estudia si la mujer ingresó dos o tres veces a ver a su hermano, si usó los elementos de seguridad correspondientes y si se los colocó y desechó de manera correcta. También se investiga si accedió cuando la mujer estuvo de guardia como médica del Hospital Rawson. Esto, porque como profesional estaba afectada al área clínica dentro del área de COVID-19 del nosocomio: en consultorio y terapia. "Ella hace una guardia y realizó tres de ellas", informó este miércoles en rueda de prensa la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré.

Dra. Mónica Jofré

En Salud Pública buscan contactos estrechos de personas con la médica, es decir, que cumplan con haber estado al menos 15 minutos con la persona infectada con COVID-19, no haber respetado la distancia reglamentaria y sin elementos de protección. Ya hay 14 personas aisladas en hoteles hasta ayer por la tarde, tres de ellas son del núcleo familiar cercano y a ellas se les hizo el primer hisopado, que dio negativo en todos. Hoy se harán los test a las personas que faltan. Y también esperan el ingreso de 15 personas a aislamiento en lo que queda del día.

Después de hacer la investigación epidemiologica en torno al caso de esta mujer, dijo Jofré, se individualizaron 30 personas que estuvieron en contacto con la mujer, en general. No se espera que pasadas 24 horas aparezcan nuevos, pero se siguen buscando los contactos estrechos.

Sobre los test que dieron negativos a familiares, Jofré no descartó que pueda aparecer la enfermedad más adelante. "Puede ser que no se hayan contagiado o que todavía no tengan la carga viral suficiente para ser detectado. Se les hará otro hisopado aproximadamente el día 12. Tomamos en cuenta que tenemos a estas personas y lo que estamos haciendo es con el área de laboratorio darle prioridad a estos casos estrechos y los que son casos sospechosos", indicó. Es decir, que a todos los aislados por el cuarto caso, se los hisopará dos veces en el hotel. Hasta ahora ninguno de ellos presentó síntomas.

El Gobierno convocó a personas que estuvieron con la médica a reportarse ante Epidemiología. Recalcaron que NO se pide que vayan al Hospital ya que pueden no saber por qué área ingresar, porque hay un sector especial para recibir pacientes con COVID-19. Por eso se solicita que llamen al 107 o al 4305611-4305516. Se apela a la gente que crea entrar en categoría de caso estrecho con el cuarto caso, porque en Salud Pública manejan listados de las instituciones donde trabajaba la mujer pero no descartan que quede alguien fuera de registro.

¿Atendió a pacientes?

Se ha trabajado "puntillosamente" en dónde estuvo atendiendo la mujer y se corroboró que en un sanatorio privado donde ejercía, desde abril suspendió sus turnos y que las últimas consultas fueron on line. Sobre el listado ofrecido por la Obra Social Provincia, dijo que "hemos llamado una por una a esas personas del listado, ninguna en mayo fue atendida por la doctora, hemos ubicado a dos personas atendidas en el Hospital Rawson y esas personas ya han sido puestas en aislamiento", dijo. No tienen registrado oficialmente que haya atendido en mayo en el nosocomio estatal. Jofré confirmó que también pusieron en aislamiento al secretario de la doctora.

Sobre los llamados a gente que estuvo con la médica, Salud Pública realizó entre 35 y 40 llamados, pero no todos fueron a contactos cercanos, se dieron por ejemplo consultas a personas que pasaron por recetas o que tuvieron a familiares internados. Se insiste en que sólo se buscan contactos estrechos con la médica reumatóloga.

Sobre las actividades que la médica habría realizado violando la cuarentena, se habla de un cumpleaños, Jofré dijo que "teníamos datos cruzados a raíz de la confusión de un relato de personal de la policía, pero no hemos podido documentar que ese evento se hubiera realizado, suponemos que si se hubiera producido ya hubieran llamado".

La conferencia de Sergio Uñac:

Sergio Uñac dio una conferencia de prensa este miércoles sobre el cuarto caso de coronavirus en San Juan y anunció que echaron de sus puestos a dos jefes del Hospital Guillermo Rawson y a la médica que se contagió. El mandatario dijo que la actitud de las personas que fueron separadas de sus cargos fueron irresponsables, pero que no quiere que "empañe el trabajo de 15.000 sanjuaninos".

Los médicos separados de su cargo son Carlos Lescano, jefe de Terapia Intensiva y Sandra Ferrari, jefa de Infectología. Esta decisión la tomaron debido a que la cuarta paciente se contagió al ingresar a terapia a ver a su hermano, incumpliendo los protocolos establecidos por el comité y los médicos. Sandra Ferrari, jefa de Infectología y Carlos Lescano, jefe de Terapia Intensiva

En su mensaje, Uñac aclaró que la mujer que se contagió recibirá "todos los cuidados de primera calidad que recibieron los anteriores contagiados", pero dejó en claro su indignación por lo sucedido. Aseguró que, al igual que los ciudadanos, sintió "la sensación de que el esfuerzo hecho se ponía en riesgo debido a la responsabilidad".

Sobre esto, el mandatario dijo que "la actitud de una persona no puede empañar los logros que conseguimos entre todos" y remarcó que la provincia sigue siendo la tercera del país con mejor estado sanitario y que gracias a eso se puede mantener en actividad el 82% de la economía provincia, además de estar lejos de las proyecciones de los médicos de hace 60 días, que aseguraban que San Juan podía llegar a tener 40.000 contagios. "Cuatro casos positivos a esta altura son un éxito, no mío, sino de todos los sanjuaninos. Eso lo vamos a mantener. Los contagios no los podemos eliminar, pero los podemos contener", reflexionó.

"Nada ni nadie nos va a poder decir que (los sanjuaninos) no hemos hecho lo necesario" dijo. "El camino es darle a la paciente todos los cuidados que requiera, asegurarle los cuidados, cumplir los protocolos. Hemos ido sobre todos los contactos de una actitud irresponsable, de una doctora que no supo, no sólo no cuidarse a ella, sino que no supo cuidar a sus pacientes y ni siquiera a sus progenitores", aseguró Uñac, ya que la mujer visitó a sus padres.