El drama de los ingresantes de la UNSJ: cursan como estudiantes pero no saben si entraron

La pandemia de coronavirus que obligó a suspender las clases presenciales en todo el país también afectó a los estudiantes universitarios. En la Universidad Nacional de San Juan, los ingresantes y aspirantes forman parte del grupo más vulnerable entre los universitarios cuya situación no ha sido formalizada en su totalidad. Muchos de ellos están cursando de manera virtual y aún no están inscriptos en la casa de altos estudios.

Tiempo de San Juan consultó con Florencia Ficcardi, presidenta de la Federación Universitaria de San Juan, sobre esta problemática, quien aseguró que la situación de los ingresantes es por demás insegura. “Es una situación bastante más difícil que para los estudiantes regulares, ellos en todas las facultades pasaron el primer proceso de evaluación, hicieron cursillo y demás, pero con toda esta situación que vivimos desde la cuarentena, se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables ya que tienen menos herramientas como alumnos universitarios para encarar esta situación”, sostuvo Ficcardi.

Para la presidenta de la FUSJ, la situación de los ingresantes se está conteniendo sobre todo con la voluntad de los docentes que tienen cátedras en primer año: “En la Facultad de Ciencias Sociales es donde a los aspirantes les habían extendido un poco más el periodo por el mismo formato del cursillo, a ellos les quedaban algunas instancias. En otras facultades eso estaba bastante resuelto”, sostuvo.

“Hay ingresantes en situación de informalidad por que no completaron trámites, además de los problemas administrativos que trajo la pandemia. También hay chicos que tenían que rendir materias en la escuela o que tenían que buscar el analítico y no les dio tiempo”, agregó Ficcardi. Además, sostuvo que los ingresantes son los que tienen menos herramientas para hacerle frente a esta situación: “Son los que más sufren el no poder transitar los pasillos de la universidad. Están en una situación de desconexión y desigualdad con respecto al resto, ya que de manera presencial siempre van a tener más contención y acompañamiento”, indicó.

Por último, la presidenta de la FUSJ advirtió: “Tenemos que prestar mucha atención al sector de ingresantes porque hay que tratar de contenerlos. Cuando vuelva todo a la normalidad vamos a tener que ampliar mecanismos para que los chicos aceleren el proceso de adaptación que se vio obstruido por la cuarentena”.

Hasta el momento, el Consejo Superior de la UNSJ ha tomado medidas con respecto a las becas, otorgándoselas a todos quienes alcanzaron a postularse este año. Además, definieron la suspensión de correlatividades en algunos casos y también postergaron los vencimientos de las regularidades por un año. Cabe destacar que varias mesas de exámenes tuvieron que suspenderse por el coronavirus y desde el órgano de la UNSJ ya definieron que se podrá empezar a rendir exámenes con la modalidad virtual.