El espectáculo que preocupa a los astrónomos se vio este martes en el cielo de San Juan

#ud835udc7aud835udc7bud835udc68ud835udc79ud835udc73ud835udc70ud835udc75ud835udc72 ud835udc6cud835udc75 ud835udc6cud835udc73 ud835udc6aud835udc70ud835udc6cud835udc73ud835udc76 ud835udc6bud835udc6c ud835udc7aud835udc68ud835udc75 ud835udc71ud835udc7cud835udc68ud835udc75 ud83dudef0ud83dudef0ud83dudef0ud83dudef0ud83dudef0 Mau00f1ana martes 12 de mayo, por la tarde, ud835udc52ud835udc5bud835udc61ud835udc5fud835udc52 ud835udc59ud835udc4eud835udc60 19:45 u210eud835udc60 ud835udc66 ud835udc59ud835udc4eud835udc60 19:56 u210eud835udc60, se podru00e1n ver hasta 6 satu00e9lites por minuto, moviu00e9ndose en u0026#34;filau0026#34;, uno detru00e1s del otro. La trayectoria es de ud835ude2fud835ude30ud835ude33ud835ude30ud835ude26ud835ude34ud835ude35ud835ude26 ud835ude22 ud835ude34ud835ude36ud835ude25ud835ude26ud835ude34ud835ude35ud835ude26, alcanzando una altura mu00e1xima de entre 70 y 90 grados sobre el horizonte (es decir, casi sobre nuestra vertical). Starlink es un emprendimiento privado que pretende proveer de servicio de internet a todo el planeta. Planea colocar en u00f3rbita baja miles de satu00e9lites para este propu00f3sito. Mu00e1s allu00e1 de esto, y del espectu00e1culo que podremos disfrutar, la iniciativa ha despertado la preocupaciu00f3n de los astru00f3nomos de todo el mundo, dado que el brillo de los satu00e9lites estu00e1 arruinando numerosas observaciones astronu00f3micas, y la situaciu00f3n empeoraru00e1 a medida que continu00faen los lanzamientos.