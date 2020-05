Volvió EMICAR: controles estrictos y sólo atienden a los que tienen turno

Tras un parate obligado por el COVID-19, este lunes EMICAR, la empresa que maneja las licencias de conducir en San Juan, volvió a abrir sus puertas. El regreso fue ordenado, con mucho control y cumpliendo a “rajatabla” los horarios de los turnos.



Según pudo averiguar tiempo de San Juan, la primera jornada después de semanas sin atención al público se desarrolló con total normalidad. “La gente respetó el horario que le había sido asignado para la realización del trámite y con la ayuda de policías y personal de seguridad de la empresa hemos logrado que mantengan el distanciamiento social”, explicó Ernesto Gonzalez Iaiza, gerente de EMICAR.



¿Cómo es la nueva modalidad de atención?



Quienes necesiten tramitar o actualizar el trámite del carnet de conducir podrán hacerlo pero previamente deberán solicitar un turno a través de la página web de EMICAR (www.emicar.com.ar). Los únicos exceptuados de esta medida son aquellos que tramiten la licencia profesional, quienes directamente deberán presentarse en el lugar para realizarse los estudios correspondientes.



Por día se otorgarán sólo 150 turnos: 50 para renovaciones, 50 para originales y 50 profesionales. Aquellas personas que pretendan hacer la licencia por primera vez recibirán turnos desde las 7 hasta las 9:30, mientras los que el resto será citado de 9.30 a 11.



Además, cabe aclarar que para evitar el manejo de dinero y las filas en las cajas, el trámite deberá ser abonado de modo online en el mismo momento en el que se solicite el turno, excepto quienes tramiten la licencia profesional, quienes podrán abonar al momento de realizar el trámite.



En cuanto a los grupos de riesgo, desde la firma informaron que las personas mayores de 65 años, las embarazadas y todo aquel que pertenezca a los grupos de riesgo no podrán ni gestionar ni renovar la licencia, pero para aquellos a la misma se les venció después del 15 de febrero su validez seguirá vigente hasta 90 días después. En caso de que transcurran los 90 días y aún no puedan renovar, no podrán circular hasta tanto se los habilite para hacer el trámite de actualización.