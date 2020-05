La banda del Pato Fontanet confirmó que no vendrá a San Juan en mayo

View this post on Instagram

A rau00edz de los hechos de pu00fablico conocimiento en relaciu00f3n a la propagaciu00f3n del virus COVID-19, la producciu00f3n de los espectu00e1culos a realizarse en el mes de mayo en la provincia de San Juan , ha decidido REPROGRAMAR los mismos, haciendo caso de las recomendaciones de los gobiernos nacional y provincial, y con el objeto de preservar la salud pu00fablica. En los pru00f3ximos du00edas informaremos las nuevas fechas, las entradas adquiridas tendru00e1n validez para la nueva programaciu00f3n, quienes no puedan asistir en las fechas propuestas podru00e1n realizar la devoluciu00f3n correspondiente en los puntos y fechas que se dispondru00e1n para tal efecto.