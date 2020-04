En San Juan se preparan para 40.000 contagios y 500 internaciones en terapia

Este miércoles, en una conferencia de prensa junto a Sergio Uñac, la ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, explicó cuál sería el peor escenario en la provincia, teniendo en cuenta las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La funcionaria anticipó que podría haber 40.000 contagiados, 8000 de ellos con síntomas, 1400 de los anteriores que van a necesitar atención médica y unos 500 que terminen en terapia.

La ministra remarcó que "es importante que la comunidad tome estos datos estadísticos con una gran importancia, esta es una situación grave que el mundo está viviendo. Pido que nos quedemos en casa, cuidemos el distanciamiento obligatorio, trabajemos y nos acompañemos en fortalecer las medidas preventivas, tratar de tener alcohol en gel, evitar tocarse la cara. Es importante que tengan en cuenta estas medidas y que por favor colaboren".

Según las estimaciones del comité de crisis de San Juan, la situación global puede ser "muy crítica" si no se cumplen con las medidas impuestas tanto por el gobierno nacional como el provincial. Es que si bien el número de contagios es muy probable que se alcance, el objetivo de Salud es que no se den todos al mismo tiempo para que el sistema sanitario pueda atenderlos a todos.

Para prepararse, la provincia trabaja desde enero habilitando más camas en los hospitales que puedan recibir a pacientes. Hasta el momento, según detalló la ministra, han habilitado cinco hospitales de campaña, todos preparados para distintos cuadros de gravedad. La capacidad hospitalaria, hasta el momento ha aumentado su capacidad en 1000 camas y está previsto que sigan sumándose insumos para preparar a la provincia para un posible pico de contagios.

Además de espacio para atender pacientes, Salud Pública ha invertido en equipamiento para los profesionales sanitarios. Venerando aseguró que a lo comprado hasta ahora se sumará lo que puedan adquirir con fondos que enviará Nación en los próximos días.

Buenos resultados por el momento, pero piden precaución

La provincia todavía se encuentra en etapa de contención. Hay un sólo caso confirmado y otros 25 sospechosos que esperan los resultados próximamente. Pero tal como ha demostrado el COVID-19 en el mundo, todo puede cambiar rotundamente en pocos días y por eso, desde San Juan, aseguran que mantener la distancia social es fundamental, porque en caso de se pase de la etapa de contención al contagio comunitario, los números pueden cambiar rápidamente en pocos días.

Según Alejandra Venerando, una de las medidas que mejores resultados dio hasta ahora fue la contención en los hoteles. Todos los sanjuaninos que realizaron la cuarentena tras llegar de otros países debieron permanecer aislados de forma obligatoria y esto habría servido de barrera extra durante los pasados días. Ahora, se le sumará una nueva precaución: antes de volver a su vida normal, todos los que hayan estado en hoteles deberán hacerse una prueba de coronavirus.

La segunda etapa de la cuarentena, clave

Hasta el momento Argentina y San Juan tomaron medidas muy duras para contener la propagación del virus de coronavirus en la población, pero desde el próximo lunes habrá cambios en la cuarentena que podrían, si no se cumplen las medidas, volverse peligrosos

Es que con la mirada puesta en una paulatina reactivación económica, habrá más sectores productivos que volverán a trabajar. Esto significa más movimiento de gente y menos distanciamiento social si no se cumplen con los cuidados.

Para que esta reactivación económica no sea un "efecto rebote" en materia sanitaria, desde Salud insistieron en que la colaboración ciudadana será fundamental. Evitar conductas de riesgo, hacinamiento y reforzar las cuidados de higiene serán claves para que la curva no se dispare en y los infectados no toquen el pico todos en simultáneo, saturando el sistema de Salud.