Pulgar abajo en farmacias sanjuaninas para la campaña nacional contra la violencia de género

La cuarentena obligatoria que rige en el país provocó una alarmante cifra en los femicidios que, lamentablemente, se registran cada 24 horas y por ello el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad impulsó una campaña contra la violencia de género con la ayuda de la Confederación Farmacéutica Argentina para que las víctimas, mediante un código, pudieran pedir auxilio. Sin embargo, esta medida no será adoptada por las farmacias sanjuaninas ya que consideran que puede ser de mayor riesgo para la denunciante.

En conferencia de prensa, la titular de la Dirección de la Mujer Adriana Ginestar explicó que tras una reunión con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Mauricio Barceló, se acordó no adherir a la medida por lo peligroso que pudiera representar para la mujer que pide ayuda. "Lamentablemente, la campaña ha tenido tanta difusión que es contraproducente ponerla en práctica, pues lo que se suponía que sería un código de seguridad no es ningún secreto", indicó la funcionaria.

Acorde a lo expuesto por Nación, quien estuviera sufriendo violencia de género podía solicitar un 'barbijo rojo' en la farmacia y así entenderían que su requerimiento no es el elemento en sí sino un pedido de rescate, para luego activar las denuncias correspondientes al 144. No obstante, la masiva difusión para los expertos locales podría ser perjudicial y por eso no la pondrán en marcha.

"Sí nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente y que en todas las farmacias de San Juan se den a conocer nuestras vías de contacto para que se puedan realizar las denuncias", agregó la representante del Ministerio de Desarrollo Humano.