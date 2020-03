¿No te bancás más la cuarentena? Salí... pero a donar sangre

La donación de sangre cayó más de un 60% en la primera semana de cuarentena general y obligatoria y el sistema de Salud de San Juan quedó en una situación difícil. No sólo no tienen la sangre suficiente para atender urgencias, operaciones y otros problemas de salud, tampoco tienen las plaquetas necesarias para que los enfermos oncológicos más graves puedan seguir con vida.

Por el momento, en la provincia "van tirando" gracias a que le llaman por teléfono a personas que antes donaron, les explican la situación crítica y los invitan a volver. Pero la situación no puede seguir así de forma indefinida y la donación voluntaria es fundamental para que el banco de sangre provincial no quede "seco".

Por eso, la convocatoria es para los sanjuaninos que "no da más" con el encierro y quieren tener la posibilidad de salir, autorización mediante, de sus casas y, además, ayudar a los enfermos y accidentados que necesitan sangre. La donación funciona igual, aunque ahora para proteger a todos durante la cuarentena, será necesario cumplir con normas nuevas:

Comunicate al IPHEM al teléfono fijo 4223571 o mandá un Whatsapp 2644170406 y pedí turno. Sin el turno, no podés ir y tampoco te van a dejar circular.

Una vez tengan tu turno, tené en cuenta que en la sede del instituto no habrá aglomeración de gente, por lo que sólo estarán las personas que como vos está previsto que vayan. Los que no tengan turno no podrán entrar.

La donación se hace con menos gente en las camillas y aquellos que tengan cualquier síntoma no podrán ingresar.

Permiso especial para circular

Los que donan sangre de forma voluntaria tienen permitido moverse por la ciudad el día del turno, pero ojo, si estás pensando en usar esta excusa si te para la policía y no vas a ir al IPHEM, no te va a servir. Es que cuando a alguien le dan un turno para ir hacer su aporte voluntario, las autoridades toman sus datos y estos son comunicados de forma directa a la Policía para que los dejen pasar en caso de control.

Además de evitar que haya demasiada gente, desde el IPHEM también entrevistarán a cada donante para descartar que tengan algún tipo de sospecha de coronavirus.

Plaquetas, la necesidad más urgente

El director del IPHEM, Alfredo Laplagne, explicó que si bien la falta de sangre es un problema, ahora lo más urgente es encontrar quiénes donen plaquetas. Desde la institución están convocando primero a quienes ya han hecho alguna vez este aporte para que vuelvan a donar.

Las plaquetas son fundamentales en pacientes con enfermedades más graves, como leucemia, otras formas de cáncer y otras patologías. Además, se necesitan cinco donantes para suplir las necesidades de un receptor.

La donación de plaquetas no es un procedimiento doloroso ni más difícil que el donar sangre, simplemente es más lento y además, al salir, la persona no se siente débil, ya que no pierde sangre. Se realiza a través de una máquina donde ingresa la sangre, se separan estos componentes fundamentales para la cicatrización y luego todo vuelve al cuerpo del donante.