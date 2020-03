Trabajadores en negro: todo lo que tenes que saber de la entrega de módulos alimentarios

Durante la mañana del pasado martes, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Fabián Aballay, realizó una conferencia online para confirmar que se entregará módulos alimentarios a las personas que no cobran planes ni ayudas sociales y normalmente realizan trabajos no registrados que actualmente están impedidos de llevar a cabo por la cuarentena.

¿Quienes podrán recibir el beneficio?

En detalle las personas que pueden recibir los productos serán todo aquel que demuestre que no está en una relación de dependencia y que además no reciba ninguna ayuda social, tanto el que se inscribe como los miembros que integran la familia. El sistema que se utilizará para poder dar transparencia a este accionar del estado será el cruzamiento de datos con municipios, provincia y Nación. De esta manera, la ayuda quedará destinada solo para esas personas que no están siendo asistida por el Estado actualmente.

¿Cómo me inscribo? ¿Y si no tengo internet?

Habrá varios mecanismos, pero el principal será un formulario que estará disponible en la página oficial del Gobierno de San Juan. En el mismo habrá que completarlo solo con nombre, apellido y dni para poder cruzar datos y avalar que los inscriptos no están recibiendo otra ayuda social, tampoco sus familiares. También habrá un servicio de mensaje de textos para que las personas que no tienen internet puedan enviar sus datos y ser cargados al sistema de manera simple. Y en el caso de que no pueda acceder ni a internet ni conseguir a alguien que le preste el teléfono para mandar un mensaje, algunos municipios harán la inscripción de manera presencial, pero de esta manera el trámite es más engorroso y demora mayor cantidad de tiempo.

¿Qué productos incluye?

Serán 8 productos básicos distribuidos en leche, arroz, azúcar, aceite, polenta, yerba, fideos y harina. La cantidad de productos no está determinada aún. Posiblemente sea dos cajas de cada producto, pero hasta ahora eso no está definido por la misma dificultad de no saber hasta cuándo tendremos que acatar las medidas presidenciales para cuidarnos entre todos.

¿Cómo será la entrega?

La cartera de Desarrollo Humano de la provincia tiene previsto que se entregue una caja por mes, pero no está definido hasta cuándo será el beneficio. La extensión o el cese de la ayuda está acorde a lo que dicten las medidas provinciales y nacionales sobre la cuarentena. Los productos llegarán a el domicilio de cada persona que cumplió con los requisitos.

¿Cuándo comienza a distribuirse?

Según fuentes oficiales, está previsto que el anuncio y presentación de las plataformas para inscribirse se den durante este miércoles o el próximo jueves, y que después de una semana de chequeo de datos y preparativos para llevar los productos a todos los departamentos de San Juan, la persona reciba el beneficio.