Trabajadores en negro de San Juan recibirán una ayuda alimentaria

Durante la mañana de este martes, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Fabián Aballay, realizó una conferencia online con el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, para dar a conocer información de interés público referida a ambas carteras. En este sentido Aballay confirmó que se entregará módulos alimentarios a las personas que no cobran planes ni ayudas sociales y normalmente realizan trabajos no registrados que actualmente están impedidos de realizar. En cuanto a los requisitos y las condiciones no fueron desarrolladas en profundidad, y se darán a conocer de manera completa en la jornada de mañana.

El trabajo que se llevará a delante será con la ayuda de los municipios para que se pueda alcanzar al mayor número de personas que entran en esta categoría de trabajadores informales. Las medidas que se vienen "van más allá de lo anunciado por el Gobierno Nacional que ofrecerá la colaboración a través del bono del Ingreso de Emergencia Familiar, implementaremos desde la Provincia nuevas medidas para trabajadores independientes que no estén registrados y no tengan asistencia social, con la puesta en marcha de un sistema de ayuda alimentaria” sostuvo el funcionario.

Aquí la conferencia completa:

En torno a cómo se implementará la medida, el ministro de Desarrollo Humano sostuvo que “se habilitará un portal con un formulario en el sitio oficial del Gobierno que se dará a conocer mañana. Allí, la gente que está en estas condiciones se podrá inscribir completando un formulario con datos simples como el nombre, el DNI, el sexo, el domicilio y un número de teléfono. Luego se analizará cada caso y comenzará la distribución domiciliaria lo antes posible”, afirmó.