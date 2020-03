La sanjuanina que prefiere quedarse en Panamá para cuidar a su provincia

Un testimonio muy diferente al resto de los sanjuaninos que están varados en otros países. Mariana Nair Romero se encuentra en la isla Boca del Toro en Panamá, en donde aún no se registran casos positivos de coronavirus. A través de su cuenta de Facebook, la sanjuanina escribió los motivos por los que decidió quedarse haciendo cuarentena en el país caribeño.

“Gente, ESTOY BIEN! En una Isla paradisíaca en el caribe panameño (Bocas del Toro). Aunque de paradisíaco ya la queda poco, es que el hombre se encargó de destruir la mitad para hacer hoteles, y la otra mitad le sirve de basurero.. cómo todo humano, como el planeta en sí! En fin, tenemos muy bien merecido todo ésto que está pasando. Pero para no desviarme tanto del tema repito, estoy bien! Acá en la isla no se registran casos del virus por el momento asique seguimos todos "a salvo"”, escribió.

Sobre los motivos que le impiden regresar, esgrimió: “Volver Argentina sigue siendo mi NO opción, no sólo porque no quiero, sino porque no puedo y en gran parte porque repito, no quiero! Salir de la isla es imposible, desde hace 5 días que cerró la entrada, y mañana cierran la salida, entonces..debería salir hoy? No! Las otras provincias cerraron su entrada! Y en el hipotético caso que pueda llegar al aeropuerto es a esperar que salga algún vuelo a cientos de dólares, dólares que no tengo y que el orgullo no me permite aceptarlos de nadie.. ni de mí familia ni de mis amigos. Y suponiendo que acepte todo ésto, vuelvo argentina.. a qué? Aislarme 14 días..te aseguro en que menos de 14 días prendo fuego todo. O supongamos que pesco el virus en el camino.. y chau.. se los llevo a San Juan.. mí querido San Juan que sólo tiene 10 respiradores para 800mil habitantes.. simpático todo no? Y así y todo algunos me tildan de egoísta por no querer volver.. porque dicen que no pienso en mí familia que me extraña. Claaaarooo como si una no extrañara, como si estar lejos de la familia sea cosa fácil, como si extrañar sea liviano, como si acá fuera todo joda..viva la pepa!”.

Foto: Facebook

Leé el resto de su comunicado:

“Me quedé sin trabajo, cómo muchos, encerrada en una puta isla, donde también hay cuarentena, donde también hay toque de queda, donde también los súper se están desabasteciendo, donde ya no está entrando mercadería, donde soy extranjera..asique para la salud pública valgo verga, donde sé que como yo..somos muchos más!

Desde diciembre vengo contando los días como los presos, con palitos, porque todo estaba dicho... En 6 días me reencontraba con mis viejos en Colombia..! Persona que me conoció en estos últimos meses saben que de lo único que hablaba era a de ellos, de mis viejos, y de como iba a estar esperándolos en el aeropuerto de Cartagena con un cartelito.. "Papá y Mamushka", me abrazaba a mí misma simulando el abrazo que les iba a dar, y ni les digo el teatro que hacía si estaba en la playa contando la situación.. tackles hacía de como los iba abrazar!!

Siempre ellos y mis hermanos van a ser el motivo para volver, pero no hoy, hoy no es el momento. Ellos me quieren y me necesitan así, bien, feliz y fuerte.. siempre fuerte, no podría ser de otra forma.. tengo de hermanos a 3 gigantes que si algo me enseñaron es a no ser débil, nunca! Así como mí papá me enseñó a defenderme sola, así como mí mamá me enseñó mucho sobre la paciencia y el amor.

Se vienen cambios, no todos son buenos, pero si necesarios.. para eso es necesario que te encierress en tu casa, hagas un meaculpa, te sientas responsable sobre los hechos, y cuando todo ésto pase salgas al mundo con un poco de conciencia de clase, algo de empatía, y amor.. el mundo lo necesita mucho.

La Pacha hoy respira de nosotros, hoy millones de especies no murieron para tu consumo. Eso me reconforta el alma. Quizá ésta es la última oportunidad que nos regala el universo, o quizá ésto es el principio de algo muy malo.. o de algo muy bueno. Con el tiempo nos enteraremos. Y mientras con el tiempo que pasas encerrado también te das cuenta que si te morís mañana..que tantas experiencias juntaste, en el corazón de cuántas personas estás hoy, que tanto diste, que tanto recibiste.. que tanto viviste?? Cuánta plata laburaste para que hoy la tengas abajo del colchón..porque es probable que te hayas dado cuenta que el virus no distingue clases sociales.. Asique si me muero hoy me muero con el bolsillo muy vacío, el corazón más entero que nunca y tan feliz, pero taaaaaaan feliz gente. ❤️❤️❤️

Acá estoy bien, por el momento tengo cama donde dormir y comida para diez días; también tengo una hermosa amiga y compañera de cuarto con quién nos escuchamos y un "novio-amor" que me cuida, abraza y me dice que todo va a estar bien (sólo espero que tenga mucha razón).

Viajar me enseñó mucho, sobre todo a vivir un día a la vez!

Gracias a todos los que me escriben y se preocupan por mí. Me hace bien saber que soy muy querida.

Les deseo mucha cuarentena, mates incompartidos, que dejen de ser tan caníbales y yarcos..por sobre todas las cosas!!

Amor, conciencia y que la fuerza los acompañe! “