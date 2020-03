Ana Paula Anzor, de Chimbas, es la Embajadora II del Sol

View this post on Instagram

EMBAJADORA DE LO NUESTRO! #FNS Feliz y Agradecida de haber sido parte de este Homenaje dentro de la Fiesta Nacional del Sol,a una mujer que supo Evolucionar, Mercedes Sosa, de la Mano de la talentosa @anabellazochok Como embajadora y Paisana Nacional 2019, junto a un embajador cultural chimbero, nuestro Sub Campeu00f3n Nacional de Malambo 2020 @sergiozalazar_colo Y acompau00f1ando a grandes artistas y gestores de nuestra Cultura como lo son @labriegosoficialok ... Gracias @lucaspringles @ministerioturismosj y a todos los que hacen posible que podamos rescatar nuestra identidad Sanjuanina!