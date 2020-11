Cómo se vivió la vuelta del turismo interno en San Juan: la conducta de los visitantes y un problema

Este fin de semana se habilitó el turismo interno en Calingasta. En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan los operadores turísticos coincidieron que el comportamiento de los turistas fue ejemplar, cumpliendo con todos los protocolos tanto públicos como privados. Pero al mismo tiempo, indicaron que hubo muchos problemas para sacar los permisos en la página web asignada para tal fin. Además la ocupación fue menor de lo que se esperaba.

La totalidad de los hoteleros describió el comportamiento de la gente como “ejemplar”. “Hubo un ida y vuelta importante entre prestadores y turistas. Muy respetuosos. A diferencia de la vez anterior que fue un desastre”, dijeron desde Hostería Don Lisandro. En el Hostel Barreal, que tuvieron casi la totalidad de las camas ocupadas, indicaron que se ha generado “una concientización por parte del turista”, y no hubo problemas en este marco.

Al respecto, el intendente Jorge Castañeda dijo sobre los visitantes: “Llegaron en los horarios establecidos y cumplieron con todos los protocolos”.

Sin embargo, hubo problemas con la página web para sacar los permisos. El sistema no funcionó correctamente y hubo quienes se quedaron sin los permisos. “Si querés sacar un permiso te dice que no hay cupo y había hospedajes que no tenían ningún turista.”, indicaron desde el Hostel Barreal. Desde el Hotel Mirador de los Andes, el Hostel Don Lisandro, quienes tuvieron muy poca ocupación (10% y 20% de la capacidad respectivamente), aseguran que esto fue por los problemas de la página web. “El día viernes a las 6 de la tarde la página ya estaba bloqueada y decía que Calingasta había llenado su cupo y esto no era así.”, se lamentó el dueño de Hostel Don Lisandro.

A pesar de esto las expectativas son buenas y la esperanza grande. Los emprendedores turísticos esperan que este problema técnico se solucione y ya viendo que el comportamiento del turista es muy bueno, esperan que semana a semana vayan tomando confianza. Hostel Barreal tiene toda la capacidad cubierta y desde la Ecoposada de Barreal dicen que ya tienen bastantes reservas.