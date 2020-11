Sanjuanina le ganó al Covid-19 y compartió su alegría en las redes: “¡Estoy de alta!”

Todos los días, los sanjuaninos conocen las nuevas cifras de contagios y muertes de coronavirus. Son momentos de angustia para todos. Pero hay una contracara, los recuperados son más que una cifra.

Camila Rodríguez compartió en las redes sociales la alegría por vencer al Covid-19. Es una de las tantas luchadoras contra la enfermedad. “¡Estamos de alta! No saben lo feliz que uno se siente al ver esto, el tan esperada alta”, dijo la joven.

También recordó los malos momentos, lo que tuvo que atravesar: “Son semanas bastantes feas y el aislamiento no ayuda mucho” y advirtió: “No queda mucho más para decir que CUIDENSE, tomen las precauciones correspondientes”,

Camila no olvidó a quienes estuvieron a su lado en la batalla. “A mi suegra y mi suegro que no nos dejaron nunca solos y no nos hicieron faltar nada, a mi familia y mis amigos que 24/7 estuvieron al pie del cañón y re atentos”, escribió.

Para cerrar, la recuperada destacó a los protagonistas necesarios de toda la pandemia: “Gracias a todos los profesionales de la salud! Que no saben lo feo que es verlos re cansados y así todo siguen”.