Trap trap trap: el género del momento inunda San Juan

Este fin de semana, San Juan vivirá dos jornadas inéditas a puro trap: el sábado 7, Cazzu se presentará en Hugo Espectáculos y el domingo 8, Ca7riel & Paco Amoroso harán lo suyo en La Llorona. Además, las dos bandas sanjuaninas Free Khalo y Delorian serán teloneras en la primera fecha.

Cazzu es una de las máximas exponentes del trap a nivel nacional. Viene de agotar tres funciones en el Teatro Ópera y tendrá su gran fecha en el Estadio Luna Park, escenario de grandes glorias musicales. A San Juan llega a presentar su segundo álbum de estudio “Error 93” y se espera que sea un momento histórico para la escena urbana sanjuanina cuando suba a escena en Hugo Espectáculos este sábado. Además, recientemente lanzó su último videoclip llamado "Mentiste" y en menos de 24 horas ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en Youtube.

Por el otro lado, Ca7riel y Paco Amoroso son dos outsiders que vienen del rock y se instalaron en el género trap. Hoy copan la escena urbana y suman millones de visualizaciones en sus videos de Youtube, donde por ejemplo contaron con la actuación de Esteban Lamothe en su hit “OUKE”. Se presentarán en La Llorona el próximo domingo a las 21 y también se espera que sea una jornada épica.

Las bandas que serán teloneras de Cazzu vienen generando buenas propuestas audiovisuales e incluso han grabado con artistas de renombre nacional, como XXL Irione. Se trata de Free Khalo y de Delorian, dos bandas del género urbano que son producidas por FOALS Producciones y que apuestan a darle profesionalismo a la escena en San Juan. Hace unas semanas, ambas bandas lanzaron un videoclip, que se sumó a una larga lista de videos locales.

El trap como género musical está sumando cada día más adeptos y San Juan no se ha quedado atrás en cuanto a adoptarlo como género urbano. A estas fechas importantes del próximo fin de semana se le suma la presencia confirmada de Wos en el espectáculo de la Fiesta Nacional del Sol 2020, cosa que despertó mucho revuelo, no solo en sus fans sino también en aquellas personas que no lo conocían.

El fenómeno del freestyle va desde las plazas de los barrios hasta los escenarios más importantes en todo el mundo. El fin de semana pasado ocurrió en España la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional que fue un evento transmitido en vivo por Youtube que captó a millones de usuarios en todo el mundo. Allí participaron dos argentinos: Trueno y Wos, mientras que en la misma competencia pero de rango nacional, por primera vez en la historia participó un sanjuanino. Se trató de MRN (Martín de los Ríos), uno de los exponentes más incipientes del género en San Juan, quien como tantos otros chicos empezó rapeando en las plazas y competencias barriales.