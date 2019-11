Una conocida cervecería sanjuanina busca personal para ser parte de su bar

View this post on Instagram

ud83cudf7bud83eudd8f Muuuuy pronto vamos a poner nuestro propio barcito y queremos que seas parte del equipo! u2063 Te pinta? Entonces mu00e1ndanos tu cv!! ud83dude0eu2063 Salud!! . . . . #seguimoscreciendo #noparamos #estamosremanijas #birraartesanal