La sana costumbre del Cura Brochero con San Juan: un milagro y una travesía para agradecerle

Dicen que la fe mueve montañas y eso es lo que demostró Gustavo Alcaide, un sanjuanino que se subió a su bici e hizo casi 500 kilómetros para agradecerle un favor que recibió del Cura Brochero. Lo hizo para cumplir una promesa luego de que se hija, que padece una enfermedad, mostrara una enorme mejoría.

Gustavo tiene 54 años, es jubilado de la Policía y en su tiempo libre le gusta hacer mountain bike. Pese a que está acostumbrado a pedalear, nunca pensó que uniría San Juan con Cura Brochero (Córdoba) para agradecerle la casi inmediata respuesta que tuvo ante un desesperado pedido en un momento crítico de la salud de su hija.

Así cómo fue de rápida la respuesta del curita milagroso, fue su decisión: en menos de dos semanas preparó la bici, se asesoró y partió con destino a Villa Cura Brochero.

La travesía duró tres días: salió de San Juan el miércoles 2 de octubre y llegó a la localidad cordobesa el sábado 5. Si bien el camino fue duro, hubo lluvia, viento y muchas subidas, Gustavo asegura que todo el viaje fue empujado por el cura gaucho.

“Fue duro, pero no lo sufrí. Estaba feliz de ver la mejoría de mi hija y no padecí el viaje. Cada día terminaba sin dolores y no me sentía demasiado cansado. Al día siguiente me levantaba como si fuera el primer día, sin dolores, sin un calambre. Yo digo que el cura me iba empujando”, dijo emocionado Gustavo.