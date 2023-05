Venta ambulante de comida: desde Medicina Sanitaria insisten en no comprar y denunciar

Postales comunes son el vendedor de salames y quesos que circula con un canasto de mimbre en la zona del microcentro, o los vendedores de empanadas que se instalan en distintas esquinas transitadas de San Juan, sobre todo durante los fines de semana, y también están aquellos que se ubican bajo puentes de la Circunvalación para ofrecer panificaciones, verduras, frutas y/o sánguches. Todo lo que es venta ambulante de comida no cuenta con la habilitación correspondiente, por lo que la salud de la persona que la consume puede estar en riesgo.

Desde Medicina Sanitaria todos los años recuerdan los peligros que implica consumir este tipo de productos, que en muchos casos puede complicar gravemente la salud de las personas. Pero no solo insisten en evitar consumir comida ambulante, sino también denunciarlo, para que se pueda actuar al respecto, ya que, al ser ambulante, realizar controles suele ser complicado.

Tiempo de San Juan dialogo con Roque Elizondo, titular del departamento de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, una de las áreas que cuenta con la división Bromatología, quien recordó a todos los sanjuaninos que la venta de comida ambulante de cualquier tipo no está habilitada en la provincia.

“Si uno compra debe saber que puede ser dañada la salud porque es un producto que no está habilitado, no dispone de información como fecha de elaboración o de vencimiento o no cuenta con la cadena de frio correspondiente”, aseguró el doctor Elizondo.

Es importante recordar que los alimentos que se adquieren en la calle son portadores de gran cantidad de bacterias y parásitos, que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, hepatitis, fiebre tifoidea, síndrome urémico hemolítico, salmonelosis, shigelosis, entre otros. En muchos casos derivan en internaciones, y en casos más graves puede provocar daños irreversibles.

image.png Imagen ilustrativa

Al respecto señaló que desde su área se lleva a cabo una campaña fuerte de prevención y promoción para disminuir la incidencia de síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que provoca una bacteria Escherichia Coli que afecta a niños de 3 a 16 años y que en casos más grave provoca daño en los riñones irreversible.

“Trabajamos mucho en esos casos, porque, por ejemplo, hubo casos de adolescentes intoxicados que adquirieron esta enfermedad, donde en una etapa es invalidante, porque lleva a una insuficiencia renal crónica. Tuvimos un caso reciente donde unos padres compraron embutidos en la vía pública, lo comieron y al día siguiente tuvieron que internar a su hijo adolescente con diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. Hicieron la denuncia, fuimos al lugar donde salían esos productos e hicimos el decomiso total y la clausura, porque no había lugar de procedencia, fecha de elaboración, no cumplían con ningún tipo de habilitación. Con este tipo de lugares no tenemos ningún tipo de contemplación”, remarcó el titular de Medicina Sanitaria.

image.png

Para evitar este tipo de casos, desde Medicina Sanitaria insisten en no adquirir ese tipo de productos y en realizar la denuncia en forma personal en la División Alimentos del Ministerio de Salud Pública, y en el Departamento de Medicina Sanitaria. Si la persona denunciante cuenta con el alimento en cuestión, el pedido del profesional es que lo lleven, para que puedan realizar las pruebas correspondientes y determinar si el alimento está o no contaminado.

“Estas campañas de difusión, prevención y comunicación dan resultados. Lo vemos con la venta de pescado ambulante durante Semana Santa, donde comenzamos a realizar fuertes controles y desde hace cuatro a cinco años no hemos registrado casos de intoxicación y ya no se ven vendedores en las veredas, donde solían verse. La gente muchas veces no sabe las consecuencias de comer algo que esté en mal estado y es importante, ya que el alimento, así como te nutre, te puede enfermar también”, finaliza Elizondo.