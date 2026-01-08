Suspenden las colonias de verano en San Juan para este viernes 9 de enero, excepto en un departamento

Las colonias de verano, suspendidas en casi todo San Juan este viernes 9 de enero.

Ante pronósticos climáticos de posibles lluvias y especialmente para priorizar el bienestar y no poner en riesgo a los miles de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad que participan en las Colonias de Verano, desde la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias se informó que por el momento se suspenden estas instancias recreativas para el día viernes 9 de enero en todos los departamentos, menos en Iglesia.

La confirmación de las suspensiones en Iglesia y Calingasta se conocieron durante la tarde de este jueves.

De todos modos, durante toda la jornada e inclusive las primeras horas del viernes, se seguirá atento a la situación para actualizar las medidas preventivas.

En la jornada de este jueves ya se había tomado la misma medida en distintos puntos de la provincia teniendo en cuenta los contratiempos provocados por las intensas lluvias.