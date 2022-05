La dura historia del sanjuanino que pesaba más de 300 kilos y se salvó gracias a una cirugía inédita en el Rawson

riqui romero 1.jpg Uno de los sueños de Riqui es poder jugar con sus nietas, algo que la obesidad no le permitía.

"Vengo peleando por esto hace muchísimos años, tenía una obra social pero con el tema de la burocracia me internaba y me largaban de nuevo. Me derivaban a la parte privada y yo volvía a subir de peso, duplicaba o triplicaba", relató Riqui en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.

En el año 2007, Riqui ya pesaba 180 kilos y fue cuando comenzó la odisea para conseguir que le hagan la cirugía bariátrica. La obra social lo consideraba algo estético así que nunca pudo hacérsela. Finalmente fueron los médicos del Rawson los que le salvaron la vida.

riqui romero 5.jpg El tumor que removieron los médicos con la cirugía bariátrica.

"Fue lo peor de mi vida, es llegar a tocar fondo, a que mis hijos me tengan que asistir en todo, a no poder caminar", recuerda con amargura. El baño de la casa de Riqui estaba a escasos metros de su habitación pero ni siquiera podía llegar hasta allí por su obesidad. "Pasaba todo el día acostado", asegura.

En la última etapa, cuando su obesidad mórbida llegó al peor límite, le salió una especie de tumor líquido en el abdomen que le causaba mucho dolor y fue cuando lo internaron.

Tras meses en el hospital público, Riqui logró bajar hasta los 250 kilos y pudieron operarlo. "Todo esto es gracias al médico sanjuanino Juan Pablo Gempel que me atendió y se hizo cargo de todo. Nadie se animaba a hacerme esta operación, él se animó", sostiene.

La obesidad de Riqui tiene un gran componente genético. "Mi papá y mi mamá eran gordos, llevo luchando con esto toda la vida. Yo bajaba de peso y lo duplicaba o triplicaba, volvía siempre", explica.

riqui romero 7.jpg En el Hospital Guillermo Rawson, Riqui se hizo tratar.

El sanjuanino es padre de 5 chicos, divorciado y además tiene unas nietitas de 7 y 2 años. Imaginarse jugando con las nenas como siempre lo deseó es lo que más lo reconforta y motiva para seguir con el descenso de peso. "

"Ya disfruto de mi hija más chica que tiene 3 años, de mis nietas, de mis hijos. Gracias a Dios", cuenta muy emocionado. Hace una semana pudo pararse, caminar y ya empezó a ir al gimnasio.

"Los médicos me han dicho que de aquí a un año yo tengo que pesar 120 o 130 kilos para que ahí me hagan la otra cirugía que es para retirar los colgajos que van a quedar por la pérdida de peso", cuenta.

La vida de Riqui no ha sido fácil y ahora espera poder hacerse atender con normalidad, dejar de tener que comprar ropa por encargue y disfrutar de su vida.

"Para nosotros los obesos no hay nada y la parte privada deja mucho que desear. Prefiero seguir atendiéndome en el Rawson que es único. Yo quisiera que quede claro esto: si tenemos que hacernos una tomografía para nosotros los gordos no hay, tenemos que ir a una veterinaria, o sea hay para animales y no para nosotros que somos personas, esto es una vergüenza", dice. Desde que se operó, el 7 de marzo pasado, Riqui ya bajó 13 kilos y va por mucho más.