Informaron los casos graves de la 'súper bacteria' en San Juan: ¿cuáles son las enfermedades asociadas más comunes?

“En la última semana epidemiológica, que sería la semana pasada, hemos tenido solamente cuatro casos nuevos notificados en San Juan. Mientras que, los acumulados desde el 2 de julio, cuando la notificación empieza a ser obligatoria, son 36”, aseguró en diálogo con Radio Sarmiento, Jofré. Y aclaró: “Hay que tener en cuenta que hablamos de enfermedad invasiva producida por el estreptococcus. No estoy hablando de faringitis ni de angina, que eso no forma parte de la vigilancia en este momento; si no, de cuadros graves”.