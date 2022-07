Ella 74 y él 54: la apasionada historia de amor que cambió las reglas del Hogar de Ancianos

Norita llega a la nota con dos torzadas en el pelo, sombra celeste, los labios pintados, un chaleco de lana rosado y las uñas hechas. Pedro viene de polar azul y un jean. "Él me ha dicho que quiere que me ponga un vestido blanco", le cuenta a Tiempo de San Juan.

DSC_0022.JPG Quedate con quien te mire como Pedro la mira a Norita.

La boda, según afirmó la directora de la Residencia, será "antes de fin de año" y la pareja ya eligió el mes de diciembre.

Norita está en el hogar del Estado desde hace 8 años y él hace 13. El día que Pedro la vio caminar con una pollera de corderoy decidió invitarla a salir. "Me miraba mucho", dice ella.

"Me gustó cómo caminaba así que la invité a tomar un helado", reconoció el hombre que, antes de llegar al hogar, se dedicaba a vender café en la calle.

Fue Pedro el que dio el primer paso para tener una cita y también quien dio el primer beso. Al contrario de lo que muchas personas de su generación puedan pensar, para el enamorado, "esperar mucho tampoco vale la pena"

"Me sorprendió cuando me invitó a salir, él es muy simpático, siempre tomamos mate juntos y hasta ahora nunca hemos tenido una pelea".

Ninguno de los dos se casó antes pero Norita tuvo un hijo de soltera aunque asegura que no la va a visitar. Es por eso que la ceremonia será con sus compañeros de la residencia. "El comedor es muy hermoso, se podría hacer ahí", dicen.

Para el gran día el vestido blanco que quiere Norita será largo y tipo media polera. "De regalo queremos la torta", pide Pedro.

Si el casamiento es en diciembre podrá hacerse en los jardines del hogar y los novios ya eligieron la música: cuarteto y cumbia para poder bailar con sus invitados.

"Te felicito Pedro, ya era hora", le dicen los amigos a Pedro cuando lo ven por los pasillos. Lo que no saben es que él ya lo tenía decidido desde hace dos años pero la pandemia retrasó las cosas.

DSC_0051.JPG

CÓMO SERÁ EL LUGAR PARA LAS PAREJAS DEL HOGAR DE ANCIANOS

Pedro y Norita no son la única pareja en la residencia y desde la dirección afirmaron que ya trabajan en un lugar para que quienes hayan formado este tipo de vínculo puedan estar juntos.

Por ahora, Pedro está en la parte de Enfermería y Norita en el pabellón de mujeres pero cuando estén casados podrán compartir un lugar común.

De momento, según Sonia Recabarren, habrá dos dormitorios que se construirán en el sector conocido como la vieja enfermería. Tendrán todas las comodidades que requiere una pareja.

Si bien todavía no se comenzó con su construcción, ya están planificando cómo será y esperan tenerlo terminado justo para fin de año.