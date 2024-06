Congelamiento de óvulos: una guía para entender el procedimiento donde la mujer elige cuando ser madre

Desde que se comenzó a hablar de manera pública y libre sobre la maternidad elegida, es decir, cuando la mujer decide de manera voluntaria y a consciencia ser madre, uno de los temas que tomo auge fue el congelamiento de óvulos. Lamentablemente la falta de información lleva a que se tomen decisiones tarde o que, por el contrario, por desconocimiento no se pueda ayudar. Es por esto que, en el marco del Mes de la Fertilidad, la médica tocoginecológica especialista en medicina reproductiva Agustina Buteler, explica en qué consiste tanto el congelamiento de óvulos como la ovodonación.

Para entenderlo de manera simple, el congelamiento de óvulos es un proceso donde, mediante la criopreservación se congelan los óvulos no fecundados para ser usados luego en el futuro . La especialista detalla que la preserva puede ser por causa social o por causa médica, y cada una responde a diferentes características.

El congelamiento por causa social se trata de la preserva de óvulos de aquella mujer que supera los 18 años y decide diferir su maternidad. Si bien la recomendación es que sea antes de los 30 años, no hay límite de edad para congelar los óvulos, aunque a mayor edad, se corre un mayor riesgo que el tratamiento a la hora de fertilizar el óvulo no sea exitoso. Si se realiza el procedimiento por esta causa, la paciente debe pagar ya que no cuenta con cobertura.

También se encuentra la preserva por causa médica, que se trata más que nada de pacientes que presentan alguna patología oncológica o similar que no permita en el momento que la mujer pueda llevar adelante un embarazo. Se ofrece en esos casos congelar los óvulos si la paciente lo desea y este tratamiento es cubierto por todas las obras sociales del país, sin excepción.

La doctora Buteler explica que para el procedimiento se requieren dos semanas en las que la paciente se coloca una medicación para estimular el ovario. Todo dependerá del momento del ciclo femenino, la edad y los motivos por los cuales decide congelar óvulos (si es social o médica).

image.png Médica tocoginecológica especialista en medicina reproductiva Agustina Buteler

“Al momento de obtener los óvulos se programa una intervención que lleva una anestesia suave y hacemos la extracción de óvulos en el quirófano. Generalmente, si son pacientes jóvenes, podemos sacar un promedio de 15 óvulos que duran el tiempo que la paciente quiera, y cuando decidan utilizarlo se realiza el trámite administrativo. Si no se usan, se les propone donarlos o desecharlos, teniendo en cuenta que el óvulo es una célula. Si se desecha, hay que tener la tranquilidad que son células, no estamos hablando de bebé”, precisa la profesional.

Si bien no hay un límite de edad, se toma el rango de los 30 años, debido a que desde esa edad se observa una marcada caída en la reserva ovárica. “Si la paciente supera los 30 años probablemente congelemos óvulos, pero en menos cantidad, y además se afecta la calidad”, detalla Buteler. Esto implica que hay menor probabilidades que el óvulo fertilice o que el embrión pueda tener el desarrollo necesario si se trata de una paciente que supera la edad mencionada.

Ovodonación, un acto de amor que permite cumplir el sueño de la maternidad

Cuando una paciente congela sus óvulos y al pasar el tiempo decide no usarlos, se brinda la opción de desecharlos o donarlos. Agustina Buteler explica que la donación de óvulos es muy importante dentro de lo que es la fertilidad asistida, pero pese a ello, hay un gran desconocimiento al respecto.

En el Sanatorio Argentino desde el 2018 funciona el Centro de Medicina Reproductiva, donde se realizan diversos procedimientos de fertilidad, entre ellos se encuentra el programa de donación de óvulos.

El propósito del mismo es proveer óvulos sanos para la pareja o mujer que busca quedar embarazada, garantizando al mismo tiempo el anonimato tanto de la donante como de la receptora, manteniendo la total reserva de la información suministrada dentro del equipo médico – paciente.

Entre los requisitos, la donante debe tener entre 18 y 30 años. Además, al manifestar los deseos de ser donante, se realiza una extensa entrevista a cargo de la doctora Buteler, además de diversos estudios para conocer la condición de la paciente y la calidad de sus óvulos. Al respecto la profesional detalló que son muy detallistas a la hora de elegir la donante, ya que se trata de tratamientos muy costosos que cubre en su totalidad el Centro de Medicina Reproductiva. “Para que te des una idea, cada ampolla de estimulación ovárica cuesta alrededor de un millón de pesos”, precisa.

Gracias a la donación, se puede ayudar a mujeres que buscan quedar embarazadas pero que por baja reserva ovárica, menopausia precoz o cuestiones médicas relacionadas a la fertilidad no pueden hacerlo.

“Creo que es necesario llevar información porque hay desconocimiento de las personas. La idea es difundir un poco más de que se trata el cuidado de la fertilidad, tanto masculina como femenina. Muchas veces las cuestiones de infertilidad aparecen a la hora de buscar un bebé, por lo que los controles son importantes. La mirada de la infertilidad esta puesta en la mujer, pero esto no es así. Hay falta de información y necesitamos hablar del cuidado de la fertilidad, la preserva y la donación de óvulos para que otras mujeres puedan ser madres”, reflexiona Agustina Buteler.

Cuánto cuesta congelar óvulos

En Argentina está vigente la Ley 26.862 de Técnicas de Reproducción Asistida, la cual establece que las obras sociales y prepagas del país deben cubrir los tratamientos para lograr el embarazo, entre ellos el congelamiento de óvulos. Si la paciente no cuenta con obra social, lo debe cubrir el sistema de salud pública.

Un detalle no menor es que esto solo sucede en casos donde hay una indicación médica, del tipo que sea. Caso contrario, si la mujer decide congelar óvulos por un deseo personal de maternar en el futuro, el tratamiento debe ser costeado de manera particular.

Si bien los valores se van actualizando, hoy en día congelar los óvulos tiene un costo de alrededor de cuatro millones de pesos.