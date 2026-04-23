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San Juan mira el modelo alemán para impulsar el empleo joven

El Gobierno de San Juan presentó el sistema dual alemán como una alternativa para fortalecer la formación técnica y mejorar la inserción laboral de jóvenes. Se trata de un modelo que combina estudio y trabajo, con participación directa de empresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un contexto de preocupación por el empleo juvenil, la provincia avanzó en la presentación del sistema dual alemán, un esquema reconocido a nivel internacional que busca achicar la brecha entre la educación y el trabajo. La iniciativa fue dada a conocer como parte de una estrategia para mejorar la capacitación y generar oportunidades concretas para jóvenes sanjuaninos.

El modelo se basa en una lógica mixta: los estudiantes se forman tanto en instituciones educativas como dentro de empresas, lo que permite adquirir experiencia real mientras completan su formación. En términos concretos, el sistema combina un 70% de práctica laboral con un 30% de formación teórica, una estructura que facilita una rápida inserción en el mercado laboral.

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de herramientas permite vincular de manera más directa la demanda del sector productivo con la formación de los jóvenes, uno de los principales desafíos actuales. La apuesta es avanzar en la adaptación de este esquema al contexto local, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y responder a la necesidad de mano de obra calificada.

El sistema dual es ampliamente utilizado en Alemania y otros países europeos, donde muestra altos niveles de inserción laboral, y ahora comienza a ganar terreno en Argentina como una opción para modernizar la formación técnica y generar empleo genuino.

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