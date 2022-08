Rossi no renovó contrato pero se queda en Boca

La bomba estalló cerca del mediodía del martes, cuando trascendió que el cónclave entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol para sellar su renovación no había llegado a buen puerto y prácticamente se dieron por terminadas las negociaciones. Horas más tarde, el propio presidente del club, Jorge Amor Ameal, y el representante del arquero se encargaron de dar cuenta de esto con contundentes declaraciones cruzadas.

La continuidad después de junio de 2023 de quien hoy por hoy es la una de la máximas figuras del equipo de Hugo Ibarra, parece más compleja que nunca. De no haber un giro inesperado, no seguirá vistiendo el buzo de arquero del conjunto de La Ribera. Ante esta situación, como sucedió con Cristian Pavón por ejemplo, inmediatamente comenzó a circular la versión de que podría ser marginado del plantel y así no atajar más hasta su salida.