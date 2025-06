Robertito Funes Ugarte reaccionó contra el video en que vendedores ambulantes le propinan un particular insulto

En principio, el comunicador, en diálogo con Baby Etchecopar, en el programa “Basta Baby” por Radio Rivadavia, reveló: “No tengo más twitter porque lo bajé hace como un mes porque me parece muy agresivo y mediocre, se esconden Te dicen cosas. No soy de buscar quilombo, pero si me buscás, te encuentro”.

Directo al objetivo, relató: “Veo ese video y me acordé. Hay periodistas que escriben cualquier cosa. En vez de escribir y publicar (...). Iba por la General Paz, recién le habían puesto los vidrios polarizados al auto. Frené, aparecieron dos tipos y no se dieron cuenta que era yo”.

“Se asomaron por el parabrisas y me dijeron mi nombre. Yo no les podía explicar que no les podía escuchar y que tampoco les iba a dar guita. Me tiraban agua sucia sobre el parabrisa. Arrancó el semáforo y avancé”.

“Cuando arranqué me insultó, me dijo ‘succionador de pene’ y rosca floja´. Me lo repitió. Frené el auto, me bajé con el teléfono y le dije ‘Flaco ¿Por qué me insultás? Lo que estás haciendo es ilegal. Yo no te doy guita y vos me insultás’”, continuó.

“El pibe era un tremendo sobrealimentado, tenía un celular mejor que el mío y me grabaron. Yo le decía de buena manera que no le podía dar dinero. Hay cámaras ahí, entonces, al instante apareció la policía e hice la denuncia”, detalló.

Para concluir, retomó sobre quien divulgó la información y apuntó: “Eso pasó hace como dos semanas atrás”.