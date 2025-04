Tras el OK para el Acueducto Gran Tulum, ¿qué pasa con la megaobra con la que va de la mano, el Túnel de Zonda?

La gestión de Marcelo Orrego anunció esta semana que se logró destrabar una obra trascendental para San Juan como es el Acueducto Gran Tulum, lo que abrió un interrogante sobre qué pasa con la obra también clave con la que va de la mano: la del Túnel de Zonda . Esto, porque si bien este último megaproyecto es totalmente aparte y tiene fines turísticos y funciones viales, incluye pasar por el "agujero" en la Sierra de Marquesado un importante segmento de cañerías del famoso acueducto, además de fibra óptica. Ahora se conoció que no está todavía destrabado el túnel pero sí está encaminado para que lo esté cuando se requiera pasar el acueducto. Y si no sucede, el Ministerio de Infraestructura aplicará un "plan B".

Movida de piezas No sólo por un jabalí: el trasfondo de la renuncia de un alto funcionario de San Juan

image.png Acueducto Gran Tulum.

Este martes el gobernador firmó el acta de reinicio de obra y ya hay operarios trabajando en el Acueducto Gran Tulum que está pensado para abastecer de agua potable al San Juan del millón de habitantes. Hace dos años había quedado en stand by, con un avance del 65% aproximadamente y ahora se podrá terminar con el dato no menor de que Nación dio el OK para el financiamiento pese al recorte de la obra pública en todo el país.