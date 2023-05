San Juan ya votó: todos los detalles y el minuto a minuto de una mañana histórica

Live Blog Post

Uñac votó en Pocito: demoró menos de un minuto en el cuarto oscuro

"Lo vivimos con mucha expectativa. Lo importante es que primero si bien no lo compartimos hemos cumplido el fallo de la Corte Suprema. Veo que hay mucha gente votando". En rueda de prensa Sergio Uñac destacó la decisión de respetar le medida de la Corte Suprema y que los sanjuaninos y sanjuaninas voten este domingo 14 de mayo.

En la escuela Froilan Ferrero a pocas cuadras de la plaza pocitana, Uñac dio declaraciones a la prensa provincial y nacional y luego votó. Dentro del cuarto oscuro estuvo menos de un minuto

WhatsApp Image 2023-05-14 at 12.21.54.jpeg

Además dijo que el comicio se realiza de manera normal.

Consultado por un medio nacional sobre si "se baja" de la candidatura el gobernador expresó que "no puedo contestar cosas que puedan influir un poco en el proceso electoral, estamos en veda. Yo voy a contestar eso sí, pero no sé en carácter de qué porque a mí no me notificaron".

Uñac estuvo acompañado por varios dirigentes y candidatos de Pocito como Armando Sánchez, Fabián Aballay y Gerardo Torrent.