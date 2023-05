Cerraron comicios en San Juan: cerca del 70% de los sanjuaninos eligieron diputados, intendentes, y concejales

Live Blog Post

Arancibia advierte: “Si no ganamos esta noche…”

En el streaming de Tiempo de San Juan el precandidato a gobernador por el sublema juntos, dentro del lema Unidos por San Juan, Marcelo Arancibia, disparó munición gruesa contra el Tribunal Electoral de la Provincia.

“En muchas mesas no llegaron los votos, o las autoridades de mesa no los colocaron. El que no tenía fiscalización arrancaba la elección con mucha desventaja. Esto lo tiene que explicar el Tribunal Electoral”, apuntó.

“Es tiempo de que nos planteemos la necesidad de un Tribunal Electoral autónomo, que no dependa del gobierno provincial”, arriesgó.

“El PRI (Partido Revolucionario institucional) perdió las elecciones en México después de 70 años cuando les garantizaron a los mexicanos un tribunal electoral autónomo”, contó.

Y remató: “Si no ganamos esta medianoche, es porque en San Juan tenemos un PRI”.