Rawson está que arde: los tres caminos tras la interpelación al Secretario de Servicios

En dialogo con Tiempo de San Juan , el concejal Fabián Olguín confirmó que este martes mantuvieron un encuentro los 12 miembros del Concejo Deliberante, donde no solo analizaron nuevamente las declaraciones de Castro, sino que debatieron sobre qué medidas tomar en torno a lo expuesto. Las posibilidades de accionar son: realizar una denuncia en la Justicia local contra la Municipalidad en primera instancia por el vertido de líquidos cloacales en boca de registro sin la autorización de OSSE, situación que fue confirmada por Castro. La segunda alternativa que se estudia es pedir la renuncia de Alfredo Castro por las irregularidades en el área. La tercera opción que estudian los concejales es iniciar el proceso de juicio político contra el actual intendente Rubén García.

image.png Secretario de Servicios de Rawson, Alfredo Castro

“Lo que queremos es elegir la mejor opción que favorezca a los vecinos. Nosotros necesitamos que ya se solucione el tema de la basura. Si hacemos la denuncia, la mugre va a seguir, porque no hay planes para solucionar el problema. El tema es que la gestión es hasta el 10 de diciembre, y el no haber ganado la elección no quiere decir que se tenga que abandonar la gestión, y tampoco nosotros podemos dejar las cosas así”, explicó Olguín.

Ante esta situación, el propósito de los integrantes del Concejo rawsino es poder tomar una definición durante la sesión de esta semana, pero siempre y cuando se llegue a consenso entre los 12 concejales.

Al analizar los contras de las opciones, Olguín reconoce que no hay tiempo suficiente para llevar adelante un juicio político, pero no es algo que se haya descartado. Con relación a las otras dos opciones que se barajan, el inconveniente es que al menos desde su percepción ninguna representa una solución real e inmediata al problema que tienen los rawsinos desde hace bastante tiempo con la basura, entre otros inconvenientes que registra el departamento.

“Esta semana queremos tener una decisión. Hemos quedado muy preocupados con las declaraciones del secretario de Servicio y algo tenemos que hacer al respecto”, finalizó el edil municipal.