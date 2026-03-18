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Negociación

Paritaria docente: aseguran que UDAP aceptó la última oferta salarial

En la antesala a la novena reunión de paritarias entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes, el sindicato mayoritario habría resuelto por mandatos de sus afiliados aceptar la última oferta oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes en una de las reuniones paritarias.

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes en una de las reuniones paritarias.

El gremio mayoritario de los docentes, UDAP, habría aceptado la última propuesta salarial que hizo el gobierno en el marco de la paritaria que se desarrolla desde el mes de febrero. La decisión del sindicato con mayor representación en la provincia marca un punto de inflexión en una negociación que este miércoles tendrá su novena instancia de reunión. Así lo confirmaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, mientras que la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga no confirmó ni desmintió esta sensible información.

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El escenario en la previa al nuevo encuentro entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos se presentó fragmentado. Mientras UDAP habría dado su aval mediante el plenario, la Unión Docentes Argentinos (UDA) comunicó formalmente su rechazo.

Desde UDA argumentaron que la oferta no es equitativa y resulta regresiva para la jerarquización de la carrera, criticando especialmente que se otorguen sumas fijas "por fuera del básico" y que la cláusula de revisión dependa de la recaudación provincial y no estrictamente de la inflación.

Por otro lado, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) está en una situación de espera. Su secretario general, Daniel Quiroga, informó a TIEMPO DE SAN JUAN que recibirán los mandatos de sus bases (aproximadamente 2.300 docentes que votan de forma digital) hasta el mediodía de este miércoles. Quiroga aclaró que aún no hay una definición oficial y denunció que las redes sociales del gremio fueron hackeadas para publicar una aceptación falsa.

En este marco, las partes acordaron reunirse nuevamente hoy miércoles 18 de marzo desde las 14 horas y se sabrá si se descomprime el conflicto.

La oferta salarial

En una nueva reunión paritaria llevada a cabo este lunes 16 de marzo, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la octava sesión de la primera reunión paritaria del 2026.

En el encuentro, presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación Silvia Fuentes, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta superadora a los gremios, que representa el máximo esfuerzo ofrecido. La misma consiste en:

MARZO

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.

Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023), a saber:

98 – Ayudante de Secretaría

116 – Maestro de Grado de Educación Primaria Jornada Simple

117 – Maestro de Grado Educación Primaria Adultos

118 – Educador de PRO.P.A.A.-Educación Primaria

119- Maestro de Grado Opción

120 – Maestro Educación Inicial Jornada Simple

121 – Maestro de Grado Educación Especial

122 – Maestro de Grado/Inicial/Especial de Educación en Contextos de Encierro/Domiciliaria u Hospitalaria

124 – Maestro de Grado Centro de Formación Profesional

125 – Maestro Enseñanza Práctica Escuela de Capacitación Laboral

126 – Maestro Enseñanza Práctica/Educación Secundaria Técnica o Agrotécnica

128 – Maestro de Cultura Rural y Doméstica

129 – Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica de Educación Secundaria Técnica

130 – Maestro de Grado (Escuela Normal)

131 – Maestro de Enseñanza Práctica (cargos residuales de escuelas normales)

134 – Maestro de Especialidades-Educación Inicial y /o Primaria-Jornada Simple

135 – Maestro de Especialidades de Educación Especial

136 – Maestro de Especialidades de Educación en Contextos de Encierro-Domiciliaria u Hospitalaria

137 – Maestro Especial (Centro Polivalente de Arte)

138 – Profesor de Centro de Educación Física N°20

139 – Profesor asistente de Trabajos Prácticos (Instituto de Educación Física)

141 – Ayudante de Trabajos Prácticos / Ayudante de Clases Prácticas

142 – Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos / Ayudante de Trabajos Prácticos de Laboratorio-Educación Secundaria y Superior

143 – Ayudante de Misión Monotécnica

145 – Ayudante de cátedra (Centro Polivalente de Arte)

151 – Maestro Celador de Educación Especial

152 – Bibliotecario-Educación Secundaria/Superior/Biblioteca del Magisterio

153 – Preceptor de Educación Secundaria o de Educación Superior

154 – Preceptor de Educación Secundaria Educación en Contexto de Encierro

184 – Preceptor-Educación Secundaria Adultos

Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023) a saber:

166

Maestro Grado Jornada Extendida

Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:

Incrementar Radio 4 de 90% a 95%

Incrementar Radio 5 de 110% a 115%

Incrementar Radio 6 de 130% a 135%

Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

ABRIL

Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

MAYO

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

JUNIO

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

Así mismo, el Ejecutivo propuso empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el análisis de la situación de Jáchal y Caucete respecto a radio docente.

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