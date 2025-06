La interna del PJ explota en el Tribunal de Cuentas de San Juan

"Un hecho de gravedad institucional manifiesta es que tanto el presidente Pablo García Nieto como el vocal se deberían haber excusado. La ley de Ética Pública los obliga y dice que deben excusarse cuando puede existir cualquier tipo de presunción que pueda incidir en una resolución parcial. Uno de ellos ha sido cuatro años compañero mío en el gabinete de Uñac, el otro ha sido cuatro años compañero mío en la Legislatura, y son dos íntimos amigos, uno compañero de la secundaria y otro amigo de toda la vida en su momento", disparó Baistrocchi en diálogo con Radio Sarmiento.

Incluso habló de un eventual jury, es decir, un proceso que puede terminar con la destitución: "Es esta cosa de la persecución, de querer ir en contra, de querer inventar. Vamos a hacer la recusación. En este momento la estamos generando. Hace un año me hicieron una entrevista y yo dice que las características que tenía la gente que seguía con Sergio Uñac, era que eran primero timoratos, porque es gente sin voluntad propia, y segundo, burros. Y lo que han hecho con el Tribunal de Cuentas es una burrada. Esto es muy complejo porque nos coloca a ellos en una situación, que por supuesto, hay que tener razones políticas, pero de darse, los pone en una situación de incumplimiento de los deberes a su cargo, de jury".

Baistrocchi dijo que también por esta situación con la Ley de Ética Pública y otras normas, está en estudio presentar un jury contra García Nieto y Flores, que fueron puestos en sus cargos al irse Uñac del Gobierno. Según la Constitución Provincial, en su artículo 258, los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos en el caso del Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales por la Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales. Y el artículo 261 dice que los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades, inmunidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. Y que solo pueden ser removidos por las causales y el procedimiento aplicable a los jueces de los Tribunales inferiores.

Sobre cuándo recusará a estos dos miembros del Tribunal de Cuentas, informó que "nosotros estamos dentro de los plazos. Me han notificado el 20 y pico. Tenemos 15 días hábiles para contestar. El martes a más tardar, lo estamos presentando".

image.png Emilio Baistrocchi (a la izquierda) en sus tiempos de intendente de la Capital y de acercamiento con Sergio Uñac cuando este último era gobernador. Ahora están enfrentados.

Y concluyó sobre García Nieto y Flores que "son una suerte de perros caniche de Uñac. El perro caniche ladra al que está detrás de la puerta sin saber quién es el que está. Siempre seguirán las directivas y terminarán haciendo lo que les manden".

Y agregó: "Esa es su característica. Uno de ellos está sospechado. Acaban de pedir informes de que se han perdido 14 millones de dólares, que fueron gastados en los últimos seis meses, supuestamente en publicidad, de la cual todavía no se prueba ni una propaganda ni un folleto. Yo jamás dejé un pariente, jamás dejé un amigo en ninguna de las instituciones. Debo haber sido el único huevón que en 40 años no dejó un decreto haciendo ingresar plantas permanente en los municipios, sino que cambió el estatuto, generó un concurso público... Pero también me siento bien porque no tengo el culo sucio".