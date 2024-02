En su cumpleaños, reapareció Cristina Kirchner: "Están jugando con..."

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner señaló este lunes que Argentina está “peor que en el año 2004”, a la vez que remarcó desde el Gobierno de Javier Milei “están jugando con la mesa de los argentinos”.

“Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es ‘El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: Es la verdadera herencia del modelo de la casta’, aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que comparto más abajo y que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del 2004 y enero del 2024; o sea en los tan mentados, meneados y criticados ‘últimos 20 años’”, comenzó señalando.

Asimismo, añadió: “Cuando lo vi, me acorde del tercer párrafo, página 10 del documento de trabajo ‘ARGENTINA EN SU TERCERA CRISIS DE DEUDA -Cuadro de Situación-’, que transcribo a continuación”.

“No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aun persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”, aseveró.

Finalmente, indicó: “Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”.