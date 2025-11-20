Elecciones en el Foro de Abogados: mano a mano de Álvarez y Salinas, en un ajustado recuento de votos

Este jueves se llevaron adelante las elecciones en el Foro de Abogados y, cuando ya se cerró la votación, las expectativas crecen en torno a los resultados que, a priori, se muestran ajustados y que tienen a tres fuerzas en pugna. Se trata de Abogacía Activa, Abogacía Transformadora y Abogados Independientes, las que pretenden quedarse con el Directorio , el Jurado de Enjuiciamiento y el Tribunal de Disciplina .

Por el momento, en el recuento de votos, el mano a mano se presentaría entre Marcelo Álvarez y José Salinas (oficialismo), quedando fuera de la pulseada Federico José Morfil , quien auguró que haya "una buena elección", según le manifestó a Tiempo de San Juan.

Por el lado del oficialismo, la fórmula integrada por José Salinas y Gabriela Ramos busca asegurar la continuidad de la gestión de Abogacía Activa, espacio que actualmente conduce el Foro y que cuenta con el respaldo del presidente saliente, Franco Montes, quien decidió no competir por la reelección.

Otra de las alternativas es la encabezada por Marcelo Álvarez, referente de Abogacía Transformadora. Álvarez ya presidió la institución entre 2021 y 2023, aunque no logró la reelección en la última contienda interna. En esta oportunidad, vuelve a presentarse acompañado por la abogada Jimena Corona.

La tercera opción está representada por Abogados Independientes, un espacio que se posiciona como alternativa a las dos estructuras tradicionales. Su fórmula está integrada por Federico José Morfil como candidato a presidente y Florencia Villar como aspirante a la vicepresidencia.